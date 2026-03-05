Les créations de L'Apogée "Mini-guide sur le trouble anxieux généralisé"

Ce mini-guide s’adresse aux jeunes de 12 ans et plus ayant un proche vivant avec un trouble anxieux généralisé (TAG). Il explore les symptômes, les causes et les traitements de ce trouble, souvent caractérisé par une inquiétude persistante et difficile à contrôler.





L’ouvrage propose des stratégies pour accompagner un proche avec bienveillance, tout en prenant soin de soi, et présente des ressources pour trouver du soutien. À travers des histoires comme "Le papa de Maëlys se soucie de tout" et "Chloé rumine", il rappelle que l’information et l’écoute sont des clés pour mieux vivre cette réalité.





Disponible en français seulement.