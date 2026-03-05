Les créations de L'Apogée "Mini-guide sur le trouble de la personnalité limite"

Destiné aux jeunes de 12 ans et plus, ce mini-guide propose une exploration claire et sensible du trouble de la personnalité limite (TPL). À travers des explications accessibles, des exemples concrets et des récits inspirants, il aide à mieux comprendre les défis liés à ce trouble, souvent marqué par des émotions intenses et des relations complexes.





Le guide aborde les symptômes, les causes, et les traitements disponibles, tout en offrant des conseils pratiques pour accompagner un proche avec bienveillance. Il met également en lumière les ressources et les stratégies pour préserver son propre équilibre émotionnel.





Avec des histoires comme "Apprendre à naviguer les tempêtes", "Ma grande sœur, l’ouragan", et "Léa, toujours là… jusqu’à quand ?", ce guide rappelle que l’écoute, l’information et le soutien sont des outils précieux pour mieux vivre cette réalité.





Disponible en français seulement.