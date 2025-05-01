Les créations de L'Apogée "Sac"

Sac promotionnel "Parce qu'en parler, c'est avancer"
5 $
Sac de type "tote bag" en coton pratique pour transporter vos effets personnels. En achetant ce sac, vous contribuez directement au financement de notre organisme. Un petit geste pour vous, un grand pas pour notre mission.
Sac de type "tote bag" en coton pratique pour transporter vos effets personnels. En achetant ce sac, vous contribuez directement au financement de notre organisme. Un petit geste pour vous, un grand pas pour notre mission.
Frais de livraison
3 $
Frais de livraison régulier via Poste Canada.
* Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.
Frais de livraison régulier via Poste Canada.
* Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.
Ajouter un don pour L'Apogée
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!