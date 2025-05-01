L'Apogée

Offert par

L'Apogée

À propos de cette boutique

Les créations de L'Apogée "Sac"

Sac promotionnel "Parce qu'en parler, c'est avancer" item
Sac promotionnel "Parce qu'en parler, c'est avancer" item
Sac promotionnel "Parce qu'en parler, c'est avancer" item
Sac promotionnel "Parce qu'en parler, c'est avancer"
5 $
Sac de type "tote bag" en coton pratique pour transporter vos effets personnels. En achetant ce sac, vous contribuez directement au financement de notre organisme. Un petit geste pour vous, un grand pas pour notre mission.
Frais de livraison item
Frais de livraison
3 $
Frais de livraison régulier via Poste Canada. * Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.
Ajouter un don pour L'Apogée

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!