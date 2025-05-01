Les créations de L'Apogée "Sens Dessus Dessous Français"

Livre pour enfants Sens Dessus Dessous, Français
15 $

Sens Dessus Dessous est l’histoire de Sam, petit garçon dont le papa vit avec un trouble de santé mentale. À travers un langage accessible aux enfants, Sam aborde les thèmes de santé mentale, de trouble de santé mentale ainsi que les moyens développer pour l’aider à traverser les périodes plus difficiles. Texte par Audrey-Anne Frenette

Frais de livraison - Canada
5 $

Frais de livraison régulier via Poste Canada. * Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.

Frais de livraison - International
13 $

Frais de livraison régulier à l'international * sans numéro de suivi

* Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.


* Prendre note que des frais de douanes pourraient s'appliquer.

