Ateliers - Les Défis de la Parentalité Chrétienne

Être un parent de jeunes enfants est une bénédiction en soi, mais cela vient aussi avec beaucoup de défis. Voici un atelier conçu spécialement pour équiper les parents dans leur mandat d'éduquer leur(s) enfant(s). Vous y recevrez des outils et des conseils pratiques pour faire face aux nombreux défis que la parentalité amène au cours d'une vie.
Service de garde
10 $
Un service de garde sera offert pour des enfants de 0 à 12 ans au frais de 10$ / enfant. Les parents sont responsables d'apporter la nourriture / collation / breuvage nécessaire pour leur enfant.
