Maison du développement durable

Organisé par

Maison du développement durable

À propos de cet événement

Les dialogues de la Transition

50 Rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, QC H2X 3V4, Canada

Tarif régulier
150 $

Inclut l'accès à la demi-journée des Dialogues de la Transition, la carte des opportunités, l'atelier de suivi prévu suite à l'événement, ainsi qu'une adhésion individuelle à l'Académie des Transitions pour le reste de l'année 2026.


Non remboursable à partir du 9 octobre.

Tarif pré-vente
110 $
Disponible jusqu'au 31 août

Inclut l'accès à la demi-journée des Dialogues de la Transition, la carte des opportunités, l'atelier de suivi prévu suite à l'événement, ainsi qu'une adhésion individuelle à l'Académie des Transitions pour le reste de l'année 2026.

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