Les dialogues de la Transition

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À propos de cet événement
Inclut l'accès à la demi-journée des Dialogues de la Transition, la carte des opportunités, l'atelier de suivi prévu suite à l'événement, ainsi qu'une adhésion individuelle à l'Académie des Transitions pour le reste de l'année 2026.
Non remboursable à partir du 9 octobre.
Inclut l'accès à la demi-journée des Dialogues de la Transition, la carte des opportunités, l'atelier de suivi prévu suite à l'événement, ainsi qu'une adhésion individuelle à l'Académie des Transitions pour le reste de l'année 2026.
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