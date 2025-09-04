Vigilance OGM

Organisé par

Vigilance OGM

À propos de cet événement

Les gourmand.e.s 🥗

33 Chem. de Dunham

Frelighsburg, QC J0J 1C0, Canada

Les gourmand.e.s 🥗 - Solidaire
30 $

Arrivée à 16h30
Apéro, souper végétarien et soirée musique et danse trad (Câlleur Ghilsain Jutras et mucisien.ne.s)


Il y aura un bar pour vos consommations, sur place.

(Nombre de place limité — fais vite !)

Les gourmand.e.s 🥗 - Standard
45 $

Arrivée à 16h30
Apéro, souper végétarien et soirée musique et danse trad (Câlleur Ghilsain Jutras et mucisien.ne.s)


Il y aura un bar pour vos consommations, sur place.

(Nombre de place limité — fais vite !)

Les gourmand.e.s 🥗 - Soutien
80 $

Arrivée à 16h30
Apéro, souper végétarien et soirée musique et danse trad (Câlleur Ghilsain Jutras et mucisien.ne.s)


Il y aura un bar pour vos consommations, sur place.

(Nombre de place limité — fais vite !)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!