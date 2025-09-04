Les gourmand.e.s 🥗

Organisé par
Arrivée à 16h30
Apéro, souper végétarien et soirée musique et danse trad (Câlleur Ghilsain Jutras et mucisien.ne.s)
Il y aura un bar pour vos consommations, sur place.
(Nombre de place limité — fais vite !)
