Les Marcellines chantent Noël 2025

Les billets Dessert & Concert vous garantissent une place réservée et numérotée dans une section à l'avant de l'église.





Dessert-bénéfice : 18h

Concert : 19h





Avertissement concernant la photographie et la vidéographie :

En participant à cet événement, vous reconnaissez et acceptez que des photographies, des enregistrements vidéo ou d'autres images puissent être prises pendant l'événement. Ces images peuvent être utilisées à des fins promotionnelles ou autres, en lien avec la Villa Sainte-Marcelline et/ou ses diverses associations.

En restant sur les lieux de l'événement, vous consentez à l'utilisation de votre image comme décrit ci-dessus.