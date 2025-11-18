Les Marcellines chantent Noël 2025

Organisé par
Les billets Dessert & Concert vous garantissent une place réservée et numérotée dans une section à l'avant de l'église.
Dessert-bénéfice : 18h
Concert : 19h
Avertissement concernant la photographie et la vidéographie :
En participant à cet événement, vous reconnaissez et acceptez que des photographies, des enregistrements vidéo ou d'autres images puissent être prises pendant l'événement. Ces images peuvent être utilisées à des fins promotionnelles ou autres, en lien avec la Villa Sainte-Marcelline et/ou ses diverses associations.
En restant sur les lieux de l'événement, vous consentez à l'utilisation de votre image comme décrit ci-dessus.
Comprend 2 billets Dessert & Concert.
Places réservées et numérotées dans une section à l'avant de l'église.
