Caroline Ariane Bergeron

Les Marches harmoniques – édition imparfaite comprenant des fausses notes. Couverture: impression typographique. Pages: impression au laser sur papier vergé blanc crème. Reliure cousue au fil de lin, page couverture à rabats amovible. ISBN 978-2-9820610-1-9 44 pages, 20 x 12,5 cm Édition de 40 exemplaires

Les Marches harmoniques – édition imparfaite comprenant des fausses notes. Couverture: impression typographique. Pages: impression au laser sur papier vergé blanc crème. Reliure cousue au fil de lin, page couverture à rabats amovible. ISBN 978-2-9820610-1-9 44 pages, 20 x 12,5 cm Édition de 40 exemplaires

Plus de détails...