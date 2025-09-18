Les Mondays - Soirée Bénéfice

120 Rue St Jean Baptiste S

Princeville, QC G6L 5A5, Canada

ADULTE + 1 coupon-breuvage
CA$25

Promo prévente : Entrée pour une personne de 13 ans et plus. Le prix de prévente inclut en bonus un coupon-breuvage. **Coupon valide pour 1 breuvage alcoolisé (18 ans et +) OU 1 mocktail OU 2 jus/bouteiles d'eau/boissons gazeuses.

ENFANT (12 ans et -) + 1 breuvage enfant
CA$12

Promo prévente : Entrée pour une personne de 12 ans et moins. Le prix de prévente inclut en bonus un breuvage enfant : jus, eau ou boisson gazeuse.

Coupon - breuvage
CA$6

Prévoyez vos coupons supplémentaires à l'avance et payez-les ici en ligne!
**Coupon valide pour 1 breuvage alcoolisé (18 ans et +) OU 1 mocktail OU 2 jus/bouteiles d'eau/boissons gazeuses.

Forfait corporatif - 8 personnes
CA$240
groupTicketCaption

Le forfait corporatif inclut 8 entrées adultes, et 16 coupons-breuvages.
**Coupon valide pour 1 breuvage alcoolisé (18 ans et +) OU 1 mocktail OU 2 jus/bouteiles d'eau/boissons gazeuses.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing