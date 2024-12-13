Maison des jeunes de Saint-Fulgence
Les olympiques d'hiver de St-Fulgence
257 Rue du Saguenay
Saint-Fulgence, QC G0V 1S0, Canada
Autodéfense
CA$20
Billet valide pour l'atelier Autodéfense 18h15
Atelier Spining
CA$20
Billet valide pour l'atelier Spining seulement 19h15
Entrainement par intervalles
CA$20
Activité Entrainement par intervalles 21h15
Activité randonnée Nocturne à la frontale
CA$20
Activité Randonnée nocturne à la frontale 22h15
Billet de coeur
CA$20
Billet de coeur pour encourager les participants
Combo sportif
CA$50
pour un combo de 3 activités sportives dans la série - inscrivez vos choix à
[email protected]
