A child in a red jacket and yellow pants runs through fallen autumn leaves in the foreground, while the background displays a flyer for "Les Petits Copains" daycare.
Solidarité Sainte-Ursule/Ressource espace familles

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LES PETITS COPAINS - Halte-garderie - 2 à 5 ans - du 31 août au 30 octobre 2026.

lundi, 31 août
30 $

lundi, 31 août
de 8:00 à 17:00

0
mercredi, 02 Septembre
30 $

mercredi, 08 Juillet
de 8:00 à 17:00

0
vendredi, 04 Septembre
30 $

vendredi, 04 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
mercredi, 09 Septembre
30 $

mercredi, 09 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
vendredi, 11 Septembre
30 $

vendredi, 11 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
lundi, 14 Septembre
30 $

lundi, 14 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
mercredi, 16 Septembre
30 $

mercredi, 16 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
vendredi, 18 Septembre
30 $

vendredi, 18 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
lundi, 21 Septembre
30 $

lundi, 21 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
mercredi, 23 Septembre
30 $

mercredi, 23 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
vendredi, 25 Septembre
30 $

vendredi, 25 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
lundi, 28 Septembre
30 $

lundi, 28 Septembre
de 8:00 à 17:00

0
mercredi, 30 Septembre
30 $

mercredi, 30 Septembre
de 8:00 à 17:00

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vendredi, 02 Octobre
30 $

vendredi, 02 Octobre
de 8:00 à 17:00

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lundi, 05 Octobre
30 $

lundi, 05 Octobre
de 8:00 à 17:00

0
mercredi, 07 Octobre
30 $

mercredi, 07 Octobre
de 8:00 à 17:00

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vendredi, 09 Octobre
30 $

vendredi, 09 Octobre
de 8:00 à 17:00

0
mercredi, 14 Octobre
30 $

mercredi, 14 Octobre
de 8:00 à 17:00

0
vendredi, 16 Octobre
30 $

vendredi, 16 Octobre
de 8:00 à 17:00

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lundi, 19 Octobre
30 $

lundi, 19 Octobre
de 8:00 à 17:00

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