Les précieuses célèbrent leur 5 ans !

Édition rarissime : Découvrez nos sacs de sport uniques réalisés avec le décor de Sportriarcat, grâce un partenariat avec Hop! Cycling. Le modèle turquoise est en édition très limitée, seulement 4 modèles sont encore disponibles !
*NB : Ces sacs sont faits à 100% de matériaux recyclés. Ils portent les traces de leur vie théâtrale, avec quelques marques par-ci par-là.
* Retrait à la soirée du 7 novembre / Livraison fin novembre à Montréal seulement
Édition limitée : Découvrez nos sacs de sport uniques réalisés avec le décor de Sportriarcat, grâce un partenariat avec Hop! Cycling. Le modèle corail - aux couleurs de la compagnie - est en édition limitée, ne tardez pas trop !
* Livraison en décembre, à Montréal seulement
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!