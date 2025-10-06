Les précieuses célèbrent leur 5 ans !

Sacs turquoises
70 $

Édition rarissime : Découvrez nos sacs de sport uniques réalisés avec le décor de Sportriarcat, grâce un partenariat avec Hop! Cycling. Le modèle turquoise est en édition très limitée, seulement 4 modèles sont encore disponibles !


*NB : Ces sacs sont faits à 100% de matériaux recyclés. Ils portent les traces de leur vie théâtrale, avec quelques marques par-ci par-là.

* Retrait à la soirée du 7 novembre / Livraison fin novembre à Montréal seulement

Sacs corail
50 $

Édition limitée : Découvrez nos sacs de sport uniques réalisés avec le décor de Sportriarcat, grâce un partenariat avec Hop! Cycling. Le modèle corail - aux couleurs de la compagnie - est en édition limitée, ne tardez pas trop !

*NB : Ces sacs sont faits à 100% de matériaux recyclés. Ils portent les traces de leur vie théâtrale, avec quelques marques par-ci par-là.

* Livraison en décembre, à Montréal seulement

Don - Planter une graine
20 $
Don - Nous aider à fleurir
30 $
Don - Cultiver nos valeurs
50 $
Don - Ancrer nos racines
100 $
