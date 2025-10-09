Société de traversiers du Québec

Organisé par

Société de traversiers du Québec

À propos de cette tombola

Les prix du Comité de direction 2025

LE SAC À DOS DE RANDONNÉE - GRETA BÉDARD
5 $

Greta Bédard, vous offre un sac à dos de randonée rempli d'Articles essentiels pour vos sorties en plain air. Ce cadeau témoigne de l'importance qu'elle accorde à la santé physique et mentale.

LA SORTIE ÉPICURIENNE - JULIE DUFOUR
5 $

La VPRH vous offre un chèque-cadeau de 75 $ pour savourer une expérience culinaire inoubliable dans l’un des nombreux restos plaisirs.

L’ATTENTION RÉCONFORTANTE - NATHALIE CARON
5 $

Offrez-vous une pause bien méritée : la VPAF vous invite à un moment de détente et de réconfort avec un chèque-cadeau de 75 $ chez Strøm Spa.

LES GADGETS INÉDITS - DANNY GAGNON
5 $

Le VEP vous présente une boîte de gadgets composée de 8 articles inédits, que vous n’avez jamais pensé vous procurer. Certains seront utiles, d’autres amusants. Une chose est certaine, cette boîte à gadgets vous fera découvrir des produits inédits.

FORFAIT GASTRONOMIQUE - MARIO ST-LAURENT
5 $

Le DPCM est heureux de vous offrir une expérience gastronomique d’une valeur de 100 $ dans l’un de ses restaurants favoris, que ce soit à Québec ou en région.

RÉCITS MERVEILLEUX POUR ÉVEILLER L’IMAGINAIRE - VPI
5 $

Louis Choinière vous offre des livres testés et aimés, parfaits pour nourrir la curiosité, stimuler la créativité et partager des moments de lecture inoubliables en famille.

LES GOURMANDISES SURPRISES - VPACSG
5 $

 Marie-Gabrielle Boudreau vous offre un panier rempli de gourmandises variées. Des produits locaux ou internationaux à consommer avec modération, qui valent définitivement le coup d’être découverts.

FORFAIT POUR TOUS LES LOTS
25 $

À l’achat de ce billet, vous êtes automatiquement inscrit pour participer à tous les tirages au sort.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!