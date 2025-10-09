Les prix du Comité de direction 2025

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À propos de cette tombola
Greta Bédard, vous offre un sac à dos de randonée rempli d'Articles essentiels pour vos sorties en plain air. Ce cadeau témoigne de l'importance qu'elle accorde à la santé physique et mentale.
La VPRH vous offre un chèque-cadeau de 75 $ pour savourer une expérience culinaire inoubliable dans l’un des nombreux restos plaisirs.
Offrez-vous une pause bien méritée : la VPAF vous invite à un moment de détente et de réconfort avec un chèque-cadeau de 75 $ chez Strøm Spa.
Le VEP vous présente une boîte de gadgets composée de 8 articles inédits, que vous n’avez jamais pensé vous procurer. Certains seront utiles, d’autres amusants. Une chose est certaine, cette boîte à gadgets vous fera découvrir des produits inédits.
Le DPCM est heureux de vous offrir une expérience gastronomique d’une valeur de 100 $ dans l’un de ses restaurants favoris, que ce soit à Québec ou en région.
Louis Choinière vous offre des livres testés et aimés, parfaits pour nourrir la curiosité, stimuler la créativité et partager des moments de lecture inoubliables en famille.
Marie-Gabrielle Boudreau vous offre un panier rempli de gourmandises variées. Des produits locaux ou internationaux à consommer avec modération, qui valent définitivement le coup d’être découverts.
À l’achat de ce billet, vous êtes automatiquement inscrit pour participer à tous les tirages au sort.
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