Les Rapides de Saint Germain de Grantham été 2026

Pas d'expiration
1 Activités par semaine (2022-2020) mixte
- Mardi 18h-18h45 : U4 2022 - U5 (juillet-decembre 2021) Jeudi 18h - 18h45 : U5 (janvier - juin 2021) U6 2020
Du 19 Mai au 21 Aout
un maillot de pratique fourni et un maillot timbits prèté pour saison été
1 Festival de fin de saison 22 Aout a St Germain.
U07-U08 (2018-2019) MIXTE
2 Activités par semaine
- Mardi et Jeudi 19h-20h
Du 19 Mai au 21 Aout
1 Festival de fin de saison 22 Aout a St Germain.
U09-U10 Masculin/Féminin (2016-2017 )
2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Acton Vale : 1 Match
Tournoi Acton Vale fermeture.
Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.
U11-U12 Masculin/Féminin (2014-2015 )
2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Acton Vale : 1 Match ou Ligue centre du quebec 1 match
Tournoi Acton Vale fermeture ou 1 tournoi payé par le club
Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.
U13-U14 Masculin/Féminin (2012-2013 )
2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Centre du Québec : 1 Match
1 Tournoi payé par le club.
Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.
U15-U16 Masculin/Féminin (2010-2011 )
2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Centre du Québec : 1 Match
1 Tournoi payé par le club.
Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.
Senior Féminin : 2009 et avant
2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Estrie : 1 Match
1 Tournoi payé par le club.
Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.
Senior Masculin : 2009 et avant
2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Estrie : 1 Match
1 Tournoi payé par le club.
Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.
Soccer adapté 2018 et avant.
1 Pratique par semaine
- le Vendredi 18h-19h15
Possibilités de match a l’extérieur suivant événement.
$
