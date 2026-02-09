Les Rapides de Saint Germain de Grantham

Les Rapides de Saint Germain de Grantham été 2026

Timbits U4-U6 Mixte
130 $

Pas d'expiration

1 Activités par semaine (2022-2020) mixte
- Mardi 18h-18h45 : U4 2022 - U5 (juillet-decembre 2021) Jeudi 18h - 18h45 : U5 (janvier - juin 2021) U6 2020

Du 19 Mai au 21 Aout

un maillot de pratique fourni et un maillot timbits prèté pour saison été


1 Festival de fin de saison 22 Aout a St Germain.

Timbits U7-U8 Mixte
155 $

Pas d'expiration

U07-U08 (2018-2019) MIXTE

​2 Activités par semaine
- Mardi et Jeudi 19h-20h

Du 19 Mai au 21 Aout

1 Festival de fin de saison 22 Aout a St Germain.

U09-U10 Masculin/Féminin
195 $

Pas d'expiration

U09-U10 Masculin/Féminin (2016-2017 )

​2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Acton Vale : 1 Match

Tournoi Acton Vale fermeture.


Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.

U11-U12 Masculin/Féminin
215 $

Pas d'expiration

U11-U12 Masculin/Féminin (2014-2015 )

​2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Acton Vale : 1 Match ou Ligue centre du quebec 1 match

Tournoi Acton Vale fermeture ou 1 tournoi payé par le club


Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.

U13-U14 Masculin/Féminin
235 $

Pas d'expiration

U13-U14 Masculin/Féminin (2012-2013 )

​2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Centre du Québec : 1 Match

1 Tournoi payé par le club.


Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.

U15-U16 Masculin/Féminin
255 $

Pas d'expiration

U15-U16 Masculin/Féminin (2010-2011 )

​2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Centre du Québec : 1 Match


1 Tournoi payé par le club.


Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.

Sénior Féminin
295 $

Pas d'expiration

Senior Féminin : 2009 et avant

​2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Estrie : 1 Match


1 Tournoi payé par le club.


Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.

Sénior Masculin
295 $

Pas d'expiration

Senior Masculin : 2009 et avant

​2 Activités par semaine
- 1 Pratique
- Ligue Estrie : 1 Match


1 Tournoi payé par le club.


Le prix comprend la caution de 20 dollars pour le maillot de match, le 20 dollars vous sera redonné a la remise du maillot.

Soccer Adapté
130 $

Pas d'expiration

Soccer adapté 2018 et avant.

1 Pratique par semaine
- le Vendredi 18h-19h15

Possibilités de match a l’extérieur suivant événement.

