Les Rayonnantes 2026

Cet atelier s'adresse aux personnes s'identifiant comme femme qui souhaitent être initiées à la pratique du vélo ou peaufiner leurs habiletés.





Il vous permettra de:

Consolider vos connaissances sur les pratiques sécuritaires à vélo (règles de sécurité routière, visibilité, etc.).

Apprendre l'entretien mécanique de base d'un vélo

Vous exercer à la pratique du vélo dans un cadre sécuritaire, encadré et bienveillant.

Découvrir le service ÀVélo de A à Z

...et plus encore!

Cette année, le programme aura lieu du 9 juin au 5 juillet 2026 et comprendra huit (8) rencontres, à raison de deux par semaine.





Vous devrez choisir parmi l'un ou l'autre de ces groupes:





- Groupe A : les mardis soir ET les dimanches avant-midi.

• Atelier #1: Le mardi 09 juin - soir

• Atelier #2: Le dimanche 14 juin - avant-midi

• Atelier #3: Le lundi 15 juin - soir

• Atelier #4: Le dimanche 21 juin - avant-midi

• Atelier #5: Le lundi 22 juin - soir

• Atelier #6: Le dimanche 28 juin - avant-midi

• Atelier #7: Le mardi 30 juin - soir

• Atelier #8: Le dimanche 05 juillet - avant-midi





- Groupe B : les mercredis avant-midi ET les dimanches après-midi.

• Atelier #1: Le mercredi 10 juin - avant-midi

• Atelier #2: Le dimanche 14 juin - après-midi

• Atelier #3: Le mercredi 17 juin - avant-midi

• Atelier #4: Le dimanche 21 juin - après-midi

• Atelier #5: Le jeudi 25 juin - avant-midi

• Atelier #6: Le dimanche 28 juin - après-midi

• Atelier #7: Le jeudi 02 juillet - avant-midi

• Atelier #8: Le dimanche 05 juillet - après-midi





Cette activité est gratuite et aura lieu à Québec. Un équipement complet, incluant vélo, casque vous seront gratuitement remis. Un service de halte-garderie sera offert sur place.