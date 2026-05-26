La Série Rencontres 2026

Ce billet donne accès à la rencontre avec Clara Tosi Pamphili le lundi 17 août 2026 à 18h heures, animée par Stéphane Le Duc (!!)





Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).





Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.