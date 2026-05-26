La Série Rencontres 2026

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Ce billet donne accès à la rencontre avec Clara Tosi Pamphili le lundi 17 août 2026 à 18h heures, animée par Stéphane Le Duc (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Kim Gingras le lundi 17 août 2026 à 19 heures, animée par Lolitta Dandoy (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Samira Nasr le lundi 17 août 2026 à 20 heures, animée par Stéphane Leduc (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Helmer Joseph le mardi 18 août 2026 à 18 heures, animée par Stéphane Leduc (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Gisèle Lullaby le mardi 18 août 2026 à 19 heures, présenté par Lolitta Dandoy (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce pack donne accès aux 3 rencontres du lundi 17 août 2026 (!!)
Au cours de la journée, vous pourrez assister aux trois rencontres proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Ce pass vous permet de vivre l’expérience complète de la Série Rencontres et de profiter de différents échanges, perspectives et discussions autour de la création.
✨ En prime, ce pack inclut également l’accès à une rencontre surprise exclusive, offerte uniquement aux détenteur·trice·s du pack 3 rencontres.
Ce pack donne accès aux 3 rencontres du mardi 18 août 2026 (!!)
Au cours de la journée, vous pourrez assister aux trois rencontres proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Ce pass vous permet de vivre l’expérience complète de la Série Rencontres et de profiter de différents échanges, perspectives et discussions autour de la création.
✨ En prime, ce pack inclut également l’accès à une rencontre surprise exclusive, offerte uniquement aux détenteur·trice·s du pack 3 rencontres.
Ce pass donne accès à l’ensemble de la Série deRencontres sur 2 jours.
Il comprend l’accès à toutes les rencontres proposées (6 au total) avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Ce format offre une immersion complète dans l’événement, avec la possibilité de participer à l’ensemble des échanges, panels et discussions tout au long des deux journées.
Cette pass donne accès à l’ensemble des Rencontres M.A.D. PRO ’26 sur 2 jours.
Il comprend l’accès à toutes les rencontres proposées (6 au total) avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Ce format offre une immersion complète dans l’événement, avec la possibilité de participer à l’ensemble des échanges, panels et discussions tout au long des deux journées.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Kim Gingras le lundi 17 août 2026 à 19 heures, animée par Lolitta Dandoy (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Clara Tosi Pamphili le lundi 17 août 2026 à 18 heures, animée par Stéphane Le Duc (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Kim Gingras le lundi 17 août 2026 à 20 heures, animée par Stéphane Le Duc (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Helmer Joseph le mardi 18 août 2026 à 18 heures, animée par Stéphane Le Duc (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Ce billet donne accès à la rencontre avec Gisèle Lullaby le mardi 18 août 2026 à 19 heures, animée par Lolitta Dandoy (!!)
Au cours de la journée, trois rencontres sont proposées avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Chaque rencontre offre un moment privilégié pour échanger, découvrir les coulisses du milieu et s’inspirer de parcours variés à travers des discussions ouvertes et accessibles.
Cette pass étudiant donne accès à 3 rencontres le lundi 17 août 2026 (!!)
Au cours de la journée, vous pourrez assister à trois rencontres, avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Un format idéal pour profiter pleinement de l’expérience, découvrir plusieurs perspectives et échanger avec différents acteurs du milieu créatif.
✨ En prime, ce pack inclut également l’accès à une rencontre surprise exclusive, offerte uniquement aux détenteur·trice·s du pack 3 rencontres.
Cette pass étudiant donne accès à 3 rencontres le mardi 18 août 2026 (!!)
Au cours de la journée, vous pourrez assister à trois rencontres, avec des professionnel·le·s de l’industrie créative (mode, arts et design).
Un format idéal pour profiter pleinement de l’expérience, découvrir plusieurs perspectives et échanger avec différents acteurs du milieu créatif.
✨ En prime, ce pack inclut également l’accès à une rencontre surprise exclusive, offerte uniquement aux détenteur·trice·s du pack 3 rencontres.
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