Les Rendez-vous Cullinaires

Les Rendez-vous Culinaires de HEC Bon – Un moment gourmand et convivial ! Rejoins-nous pour Les Rendez-vous Culinaires de HEC Bon, un événement placé sous le signe du partage et de la découverte. Viens cuisiner de délicieux plats dans une ambiance chaleureuse et repars avec de savoureuses créations à déguster chez toi. Cet événement est l’occasion parfaite de faire de belles rencontres, d’échanger autour de la cuisine communautaire et de profiter d’un moment convivial entre passionnés et amateurs de bonne cuisine. Au programme : 🍲 Ateliers de cuisine participatifs 🤝 Rencontres et échanges culinaires 🥡 De bons petits plats à emporter 📅 Date : Weekend du 1er février 📍 Lieu : À communiquer 🎟️ Prix du billet : 5 $ – Inscription obligatoire Ne manque pas cette opportunité de cuisiner, partager et savourer !

