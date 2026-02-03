La Rencontre Théâtre Ados

Organisé par

La Rencontre Théâtre Ados

À propos de cet événement

Les Rendez-vous pros 2026 de la RTA

Maison des arts

1395 Boul. de la Concorde O., Laval, QC H7N 5W1, Canada

Rendez-vous pros / journée du 16 avril
75 $

Le prix comprend l'accès à toutes les activités du 16 avril ainsi que l'accueil café/croissant, le lunch et une consommation au 5 à 7.


Les frais d'inscription sont requis seulement pour la journée du 16 avril. L'activité du 17 avril, Le Combat des chantiers, est gratuite.

Rendez-vous pros - tarif relève / journée du 16 avril
40 $

Le prix comprend l'accès à toutes les activités du 16 avril ainsi que l'accueil café/croissant, le lunch et une consommation au 5 à 7.


Les frais d'inscription sont requis seulement pour la journée du 16 avril. L'activité du 17 avril, Le Combat des chantiers, est gratuite.

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