Le Chœur Les Rhapsodes Inc.

Les Rhapsodes - Événement-bénéfice 2025

Nuitée au Hilton Québec avec vue spectaculaire sur la ville item
Nuitée au Hilton Québec avec vue spectaculaire sur la ville
200 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 400,00 $ I Une (1) nuitée pour deux personnes en chambre à un lit king ou deux lits queen, avec vue spectaculaire sur la ville de Québec I Incluant le petit déjeuner au CABU Boire et manger ainsi qu'un accès à la piscine extérieure chauffée.
Nuitée au Sheraton Saint-Hyacinthe avec accès CLUB item
Nuitée au Sheraton Saint-Hyacinthe avec accès CLUB
100 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 319,00 $ I Une (1) nuitée pour deux (2) personnes au Sheraton Saint-Hyacinthe Hotel I Incluant l'accès CLUB au 17e étage pour deux (2) personnes.
Nuitée à Entourage sur-le-Lac
150 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 300,00 $ I Une (1) nuitée en chambre King Classique ainsi que les déjeuners inclus pour deux (2) personnes. I Situé sur une plage privée du lac Beauport, découvrez le tout nouvel hôtel à Québec au design moderne, aux espaces invitants et à la table gourmande. Jumelé à une offre d’animations et d’activités promettant un bien-être assuré, Entourage sur-le-Lac Resort est bien plus qu’un hôtel, c’est un concept.
Nuitée au Delta Mont-Sainte-Anne item
Nuitée au Delta Mont-Sainte-Anne
175 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 350,00 $ I Une (1) nuitée en chambre à deux (2) lits queen ainsi que les déjeuners inclus pour deux (2) personnes. I Au pied du Mont-Sainte-Anne, le Delta vous offre le parfait équilibre entre confort, nature grandiose et aventures inoubliables, été comme hiver.
Paire de billets I Récital du Club musical de Québec
102 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 204,00 $ I Club musical de Québec I Une paire de billets (catégorie 1) pour l’un des quatre récitals de la saison 2025-2026 au choix de l’acquéreur I Lundi 13 octobre, le baryton allemand Matthias Goerne et le pianiste russe Daniil Trifonov (Franz Schubert) I Lundi 3 novembre, l’accordéoniste lettone Ksenija Sidorova I Mercredi 26 novembre, l’ensemble baroque français Les Arts Florissants et Théotime Langlois de Swarte (les Quatre saisons de Vivaldi) I Mardi 17 mars, l’altiste allemande Tabea Zimmermann et le pianiste espagnol Javier Perianes (alto et piano) I Tous les concerts ont lieu à 19 h 30, au Palais Montcalm.
Paire de billets I Oscar Peterson Centennial Quartet
59 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 118,00 $ I Une paire de billets pour le concert de l'Oscar Peterson Centennial Quartet présenté à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm Maison de la musique le vendredi 24 octobre 2025 I Afin de célébrer les 100 ans d’Oscar Peterson, son ancien complice, le virtuose suédois Ulf Wakenius (guitare) montera sur les planches du Palais Montcalm entouré du talentueux pianiste Robi Botos, du contrebassiste Mike Downes et du batteur Jim Doxas, tous récipiendaires de prix Juno. Au programme, les œuvres les plus célèbres de Peterson, tout comme de grands standards de jazz. En prélude au concert, une présentation multimédia sur l’univers du maître du jazz.
Paire de billets I Ombre et lumière, du cinéma à écouter
95 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 190,00 $ I Une paire de billets pour le concert « Ombre et lumière, du cinéma à écouter » présenté à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm Maison de la musique le jeudi 25 septembre 2025 I Sous la direction de Thomas Le Duc-Moreau, Les Violons du Roy présentent plusieurs chefs-d’œuvre musicaux utilisés au cinéma pour leur puissante force d’évocation : notamment, le célèbre Adagio de Barber, la Suite pour cordes de Psycho de Bernard Herrmann et l’Andante con moto du Quatuor La jeune fille et la mort de Schubert.
Paire de billets I Le bouleversant Stabat Matter de Dvořák
91 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 182,00 $ I Une paire de billets pour le concert « Le bouleversant Stabat Matter de Dvořák » présenté au Grand Théâtre de Québec le jeudi 19 février 2026 à 19h 30 I Sous la direction de Clemens Schuldt, distribution 100 % canadienne, avec quatre solistes d’envergure et le Chœur de l’Orchestre, pour cette interprétation très attendue du Stabat Mater de Dvořák, mise en lumière par Nyco Desmeules. L’œuvre s’inscrit dans la tradition des grands Stabat Mater de Palestrina, Pergolese et Rossini, tout en portant la marque distinctive du romantisme tchèque. Son intensité émotionnelle et spirituelle met en lumière la maîtrise orchestrale et vocale de Dvořák, au service d’une œuvre-phare du répertoire choral. Une paire de billets pour le concert Le bouleversant Stabat Mater de Dvořák
Paire de billets I Festival International Domaine Forget
70 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 140,00 $ | Une paire de billets pour l’un des concerts de la saison du Festival international 2025 du Domaine Forget | Valide pour pour tes les concerts entre le 6 juin 2025 et le 23 août 2025 à l’exception des deux concerts de l’Orchestre Métropolitain. | Des concerts grandioses dans un environnement exceptionnel, avec notamment Les Violons du Roy, le pianiste Charles Richard-Hamelin et Marc Hervieux De Monteverdi à Farrenc, de Vivaldi à Oscar Peterson, un éventail riche de styles, d’époques et de formats, mettant en lumière des artistes de renom.
« In Taberna » de l’artiste Valérie Godhue
130 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 260,00 $ I « In Taberna » de l’artiste Valérie Godhue I Acrylique sur toile. Oeuvre originale. I Techniques mixtes sur toile montée de 18'' x 24'', format paysage, sans encadrement. I Limoilou (Québec) 2025
« Bassin Louise » de l’artiste Valérie Godhue
190 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 380,00 $ I « Bassin Louise » de l’artiste Valérie Godhue I Acrylique sur toile montée. Oeuvre originale de 24'' x 36'' sans encadrement. I Limoilou (Québec) 2025
« Comme un tambourin qui pleure », Valérie Godhue
120 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 240,00 $ I « Comme un tambourin qui pleure » de l'artiste Valérie Godhue I Acrylique sur toile. 36'' x 24'', non encadrée I Limoilou (Québec) 2024
« Colette » de l'artiste St-Gilles
150 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 500,00 $ I « Colette » de l'artiste peintre St-Gilles I Aquarelle, 6X9 pouces, encadrée.
« Bleu noir rouge » de l'artiste Bernard Pelchat
100 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 400,00 $ I « Bleu noir rouge » de l'artiste Bernard Pelchat I Collage et acrylique sur masonite, 16 x 20 pouces, non-encadrée.
« Les trois grâces » de l'artiste Bernard Pelchat
150 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 500,00 $ I « Les trois grâces » de l'artiste Bernard Pelchat I Collage et acrylique sur masonite, 16 x 20 pouces, encadrée.
Chargeur multitâches
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 75,00 $ I Chargeur pour montre intelligente, écouteurs et téléphone cellulaire tout-en-un.
Ensemble de contenants de conservation Norwex
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 62,99 $ I Ensemble de contenants de conservation Norwex I Protégez vos aliments des plastiques qui y libèrent des produits chimiques nocifs. Réduisez l’utilisation des pellicules et contenants en plastique avec cette option sans BPA. Les contenants alimentaires en silicone se plient et se déplient pour facilement contenir les restes de nourriture, les collations et encore plus. Ils prennent jusqu’à 60 % moins de place dans les rangements; vont au lave-vaisselle et au congélateur. I Plus sûr pour vos aliments et pour votre famille.
Ensemble de contenants Tupperware
40 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 95,00 $ I Ensemble de contenants Tupperware | Plats et gobelets de conservation
Ensemble de base Norwex
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 58,99 $ I Ensemble de base Norwex Fleurs sauvages/gris I Ce duo inarrêtable ultra-populaire va changer la façon dont vous abordez votre routine de nettoyage. En utilisant uniquement de l’eau, le EnviroCloth® (Linge Enviro) et le Linge à fenêtre peuvent répondre à presque tous vos besoins en matière de nettoyage. La microfibre Norwex superfine au tissage dense retire physiquement jusqu’à 99 % des bactéries sur une surface, avec de l’eau seulement, lorsque les instructions d’entretien et d’utilisation sont respectées. I Ces deux linges réutilisables en microfibre sont révolutionnaires, ils contribuent à réduire l’utilisation de produits chimiques nocifs dans votre vie et dans nos cours d’eau, et ils réduisent les déchets issu des essuie-tout et du plastique à usage unique. I Le Linge Enviro durable peut être utilisé mouillé ou sec pour tout nettoyer – c’est le linge en microfibre polyvalent indispensable. I Le Linge à fenêtre en soyeuse et tissée serrée polit les fenêtres, miroirs et autres objets brillants, pour une propreté sans traces. I Ces deux linges sont munis de l’agent antimicrobien BacLock®* qui protège le textile en remportant le combat contre les bactéries causant les odeurs dans le textile, et l’aide ainsi à rester plus frais plus longtemps.
Moët & Chandon Champagne Rosé impérial
49 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 97,75 $ I Moët & Chandon Champagne Rosé impérial I Rosé Impérial est l'expression la plus spontanée du style Moët & Chandon, intégrant toute la diversité des cépages, toute la richesse des terroirs et des vendanges de Champagne, pour révéler dans son intégralité la complexité qui le caractérise. Rosé Impérial se distingue par sa couleur radieuse, son fruité intense et son palais flamboyant.
Pouilly Fuissé 2023, Bourgogne, Blanc
23 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 45,75 $ I Pouilly Fuissé, Grand vin de Bourgogne, Blanc, La Maréchaude 1er cru 2023, Manciat-Poncet I Le plus haut niveau de la classification de cette appellation. Ce qui étonne c’est la fraîcheur du vin. Le Pouilly-Fuissé La Maréchaude 1er cru 2023 est un Bourgogne blanc on ne peut plus classique. Un nez floral-fruité irrésistible et un boisé bien présent mais sans excès. Un réel délice, avec un homard !
Châteauneuf du Pape 2020
37 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 73,75 $ I Châteauneuf du Pape, Saintes Pierres de Nalys 2020, E. Gugal, Vin rouge, Vallée du Rhône I Amples, corsés et charpentés, les vins rouges de Châteauneuf-du-pape ont un bouquet puissant et complexe, et accompagnent avec succès les viandes rouges, le gibier et les fromages. La cuvée Saintes Pierres de Nalys 2020 est riche, opulente et séveuse. Un rouge de grande classe.
Grand vin de Saint-Julien 2020 Bordeaux
21 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 40,75 $ I Grand vin de Saint-Julien, 2020, Collection Grandes Appellations, Vin rouge, Bordeaux I L’appellation Saint-Julien, l’une des plus prestigieuses parmi les vins de Bordeaux. La texture est veloutée et délicate; la finale est magistrale. L’année 2020 est un millésime exceptionnel pour le Saint-Julien rouge. Prêt à boire depuis 2024, mais peut se garder jusqu’en 2045…
Loudenne Le Château Médoc 2017 Bordeaux
17 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 33,75 $ I Loudenne Le Château, Médoc 2017 Cru bourgeois, Vin rouge, Bordeaux I Un grand terroir sur la rive gauche de Bordeaux. Un cru superbe à déguster aujourd’hui.
Chablis Domaine Séguinot Bordet 2023 Vin blanc de Bourgogne
15 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 29,60 $ I Chablis, Domaine Séguinot Bordet, 2023, Vin blanc de Bourgogne I Un vin blanc sec français d'appellation d'origine contrôlée. Un beau chardonnay d'une belle couleur jaune pâle avec une bouche vive et parfumée. Idéal avec des huîtres ou des crevettes au beurre. Vin doux, très bon en apéro et avec le poisson
Carte-cadeau 1 pour le Pub St-Alexandre ou Pub chez Murphy’s
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 50,00 $ | Carte-cadeau valide dans les deux établissements | Pub Saint-Alexandre ou Pub irlandais Chez Muprhy's
Carte-cadeau 2 pour le Pub St-Alexandre ou Pub chez Murphy’s
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 50,00 $ | Carte-cadeau valide dans les deux établissements | Pub Saint-Alexandre ou Pub irlandais Chez Muprhy's
Visite à la distillerie Apikol et dégustation pour 2 pers.
28 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 57,50 $ | Visite guidée à la distillerie Apikol « de l’abeille à la bouteille » incluant une dégustation pour 2 personnes, en français.
Sac fourre-tout brodé à la main 1
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Sac fourre-tout brodé à la main
Sac fourre-tout brodé à la main 2
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Sac fourre-tout brodé à la main
Sac fourre-tout brodé à la main 3
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Sac fourre-tout brodé à la main
Sac fourre-tout brodé à la main 4
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Sac fourre-tout brodé à la main
Tuque bleue pour jeune enfant 12-24 mois
20 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 40,00 $ I Tuque pour jeune enfant 12-24 mois I Fait à la main en laine de mérinos.
Tuque jaune pour jeune enfant 12-24 mois
20 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 40,00 $ I Tuque pour jeune enfant 12-24 mois I Fait à la main en laine de mérinos.
Petit gilet en laine bleue tricoté à la main
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 50,00 $ I Petit gilet en laine bleue tricoté à la main | Grandeur : 3 mois
Ensemble salopette en laine tricoté à la main
40 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 80,00 $ I Salopette, chandail et petite patte en laine verte (chandail multicolore) tricoté à la main | Grandeur : 12 mois
Trio de cosmétiques - Hydratant et apaisant
18 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 35,00 $ I Trio de cosmétiques faits à la main à Québec avec des produits de qualité supérieure I Baume à lèvres Beurre de cacao, 10 g. Un goût délicat de chocolat, mais sans le sucre ! Ce baume hydrate en profondeur et laisse les lèvres douces pendant des heures. Vous ne voudrez plus revenir aux baumes industriels ! I Masque capillaire Chanvre et petitgrain bigarade, 30 g. L’huile de chanvre et le beurre de mangue sont de précieux alliés d’une belle chevelure! Appliquez ce masque sur des cheveux humides et enroulez-les dans une serviette de 20 à 60 minutes. Après un shampooing et un rinçage en profondeur, vos cheveux seront souples et brillants. De plus, l’huile essentielle de petitgrain bigarade vous apaisera durant cette pause bien méritée! I Pain d’argile nettoyant Calendula et lavande, 85 g. Les ingrédients de ce pain nettoyant s’unissent pour apaiser la peau et l’âme. L’argile blanche purifie et adoucit les peaux sèches et délicates. Riche en antioxydant, la fleur de calendula apporte douceur et élasticité à la peau. Quant à la lavande, elle est anti-inflammatoire et calme le système nerveux. À utiliser en masque ou comme nettoyant quotidien pour le visage.
Bertrand | Assemblage artistique de bois
37 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 75,00 $ | Bertrand | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.
Roland | Assemblage artistique de bois
30 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 60,00 $ | Roland | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.
Gonthrand | Assemblage artistique de bois
30 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 60,00 $ | Gonthrand | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.
Volant | Assemblage artistique de bois
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 50,00 $ | Volant | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.
Armand | Assemblage artistique de bois
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 50,00 $ | Armand | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.
Ferdinand | Assemblage artistique de bois
20 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 40,00 $ | Ferdinand | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.
Magelland | Assemblage artistique de bois
30 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 60,00 $ | Magelland | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.
Bougeoir en bois avec bougie
20 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 40,00 $ I Bougeoir en bois de rose et érable avec bougie I Entièrement fait à la main.
Boucles d'oreilles noires
11 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 22,00 $ I Boucles d'oreilles noires pendantes I Tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles rayées
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Boucles d'oreilles rayées rose, blanches et vertes sur cabochon de bois naturel I Tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles M&M jaune
4 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 7,00 $ I Boucles d'oreilles M&M jaune de 5 mm I Cabochon de verre sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles cactus
5 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 10,00 $ I Boucles d'oreilles cactus de 8 mm I Cabochon de verre sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles spirales
5 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 10,00 $ I Boucles d'oreilles spirales de 8 mm I Cabochon de verre sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles noir et argent
6 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 12,00 $ I Boucles d'oreilles scintillantes noires et argent de 10 mm I Cabochon de verre sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles rayées vertes
5 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 10,00 $ I Boucles d'oreilles rayées vertes de 10 mm I Cabochon de verre sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles roses et noires
5 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 10,00 $ I Boucles d'oreilles roses et noires de 12 mm I Cabochon de tissu sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles jaune et rouge
5 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 10,00 $ I Boucles d'oreilles jaune et rouge de 12 mm I Cabochon de tissu sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles bleues et brunes 1
5 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 10,00 $ I Boucles d'oreilles bleues et brunes de 12 mm I Cabochon de tissu sur tiges en inox et papillons en silicone.
Boucles d'oreilles bleues et brunes 2
5 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 10,00 $ I Boucles d'oreilles bleues et brunes de 12 mm I Cabochon de tissu sur tiges en inox et papillons en silicone.
Repose-yeux à la lavande à carreaux bleus et roses
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Repose-yeux à la lavande I Motif à carreaux bleus et roses | Fait à la main en flanelle douce et bourrure de riz et lavande | Idéal pour favoriser l’endormissement, soulager la fatigue et les maux de tête. Un beau complément à la pratique de la méditation et la fin d’une séance de yoga.
Repose-yeux à la lavande à carreaux rouges et noirs
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Repose-yeux à la lavande I Motif à carreaux rouges et noirs | Fait à la main en flanelle douce et bourrure de riz et lavande | Idéal pour favoriser l’endormissement, soulager la fatigue et les maux de tête. Un beau complément à la pratique de la méditation et la fin d’une séance de yoga.
Repose-yeux à la lavande à motifs de flèches 1
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Repose-yeux à la lavande I Motif de flèches | Fait à la main en flanelle douce et bourrure de riz et lavande | Idéal pour favoriser l’endormissement, soulager la fatigue et les maux de tête. Un beau complément à la pratique de la méditation et la fin d’une séance de yoga.
Repose-yeux à la lavande à motifs de flèches 2
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 20,00 $ I Repose-yeux à la lavande I Motif de flèches | Fait à la main en flanelle douce et bourrure de riz et lavande | Idéal pour favoriser l’endormissement, soulager la fatigue et les maux de tête. Un beau complément à la pratique de la méditation et la fin d’une séance de yoga.
Sachet de lavande séchée à carreaux bleus et roses
4 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 7,00 $ I Sachet de lavande séchée à carreaux bleus et roses | Fait à la main en flanelle douce et bourrure de riz et lavande | Pratique sachet à déposer dans les tiroirs, à suspendre dans le garde-robes ou dans les bacs de rangement pour parfumer les vêtements. On oublie souvent de les trimbaler, mais ils sont aussi appréciés dans la valise, les sacs à mains et la voiture. Le petit plus : son parfum dure des années! Parce que les fleurs séchées sont encore gorgées d'huile essentielle. Quand on trouve que le sachet ne parfume plus, on le tapote et le parfum de répand à nouveau!
Sachet de lavande séchée à motifs de flèches 1
4 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 7,00 $ I Sachet de lavande séchée à motifs de flèches | Fait à la main en flanelle douce et bourrure de riz et lavande | Pratique sachet à déposer dans les tiroirs, à suspendre dans le garde-robes ou dans les bacs de rangement pour parfumer les vêtements. On oublie souvent de les trimbaler, mais ils sont aussi appréciés dans la valise, les sacs à mains et la voiture. Le petit plus : son parfum dure des années! Parce que les fleurs séchées sont encore gorgées d'huile essentielle. Quand on trouve que le sachet ne parfume plus, on le tapote et le parfum de répand à nouveau!
Sachet de lavande séchée à motifs de flèches 2
4 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 7,00 $ I Sachet de lavande séchée à motifs de flèches | Fait à la main en flanelle douce et bourrure de riz et lavande | Pratique sachet à déposer dans les tiroirs, à suspendre dans le garde-robes ou dans les bacs de rangement pour parfumer les vêtements. On oublie souvent de les trimbaler, mais ils sont aussi appréciés dans la valise, les sacs à mains et la voiture. Le petit plus : son parfum dure des années! Parce que les fleurs séchées sont encore gorgées d'huile essentielle. Quand on trouve que le sachet ne parfume plus, on le tapote et le parfum de répand à nouveau!
Disque vinyle « Chantons tous Noël » 1
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.
Disque vinyle « Chantons tous Noël » 2
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.
Disque vinyle « Chantons tous Noël » 3
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.
Disque vinyle « Chantons tous Noël » 4
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.
Disque vinyle « Entre le boeuf et l'âne gris »
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Entre le boeuf et l'âne gris » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1981. Il contient 12 chansons de Noël.

