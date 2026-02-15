Le Chœur Les Rhapsodes Inc.

Les Rhapsodes - Événement-bénéfice 2026

Nuitée au Hilton Québec avec vue spectaculaire sur la ville
200 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 400,00 $ I Une (1) nuitée pour deux personnes en chambre à un lit king ou deux lits queen, avec vue spectaculaire sur la ville de Québec I Incluant le petit déjeuner au CABU Boire et manger ainsi qu'un accès à la piscine extérieure chauffée.

Nuitée au Sheraton Saint-Hyacinthe avec accès CLUB
100 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 319,00 $ I Une (1) nuitée pour deux (2) personnes au Sheraton Saint-Hyacinthe Hotel I Incluant l'accès CLUB au 17e étage pour deux (2) personnes.

Nuitée à Entourage sur-le-Lac item
Nuitée à Entourage sur-le-Lac
150 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 300,00 $ I Une (1) nuitée en chambre King Classique ainsi que les déjeuners inclus pour deux (2) personnes. I Situé sur une plage privée du lac Beauport, découvrez le tout nouvel hôtel à Québec au design moderne, aux espaces invitants et à la table gourmande. Jumelé à une offre d’animations et d’activités promettant
un bien-être assuré, Entourage sur-le-Lac Resort est bien plus qu’un hôtel, c’est un concept.

Nuitée au Delta Mont-Sainte-Anne
175 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 350,00 $ I Une (1) nuitée en chambre à deux (2) lits queen ainsi que les déjeuners inclus pour deux (2) personnes. I Au pied du Mont-Sainte-Anne, le Delta vous offre le parfait équilibre entre confort, nature grandiose et aventures inoubliables, été comme hiver.

« Colette » de l'artiste St-Gilles
150 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 500,00 $ I « Colette » de l'artiste peintre St-Gilles I Aquarelle, 6X9 pouces, encadrée.

« Bleu noir rouge » de l'artiste Bernard Pelchat
100 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 400,00 $ I « Bleu noir rouge » de l'artiste Bernard Pelchat I Collage et acrylique sur masonite, 16 x 20 pouces, non-encadrée.

« Les trois grâces » de l'artiste Bernard Pelchat
150 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 500,00 $ I « Les trois grâces » de l'artiste Bernard Pelchat I Collage et acrylique sur masonite, 16 x 20 pouces, encadrée.

Volant | Assemblage artistique de bois
25 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 50,00 $ | Volant | « Les oiseaux de Manicouagan » | Assemblage artistique de bois flottés provenant des berges du Réservoir Manicouagan et d’alliage de métaux.

Disque vinyle « Chantons tous Noël » 1
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.

Disque vinyle « Chantons tous Noël » 2
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.

Disque vinyle « Chantons tous Noël » 3
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.

Disque vinyle « Chantons tous Noël » 4
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Chantons tous Noël » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1977. Il contient 12 chansons de Noël.

Disque vinyle « Entre le boeuf et l'âne gris »
10 $

Enchère de départ

Valeur marchande : 30,00 $ I Copie du vinyle « Entre le boeuf et l'âne gris » I Album enregistré par le choeur Les Rhapsodes en 1981. Il contient 12 chansons de Noël.

