eventClosed

Les scouts se sucrent le bec! Édition 2025

Sirop érable ambré - 1 canne
CA$8
1 gallon de sirop érable ambré
CA$60
1 gallon = une boîte de 8 cannes
Tarte au sirop
CA$15
700g
Tarte framboise érable
CA$15
700g
Tarte pomme érable
CA$15
950g
Tarte fraise érable
CA$15
700g
Beurre érable
CA$8.50
250g
Tire érable
CA$8.50
250g
Sucre érable
CA$8
250g
Pépites érable
CA$8
150g
Cornets érable
CA$13
12 unités
Creton maison
CA$6.50
225g
Fèves au lard
CA$7.50
450g
Soupe aux pois
CA$10
850 ml
Saucisses maison
CA$8
10 unités
Saucisses maison au sirop d'érable
CA$8
10 unités
Oreilles de christ
CA$15
225g
Jambon a la bière et sirop érable
CA$19
454g

common:zeffyTipDisclaimerTicketing