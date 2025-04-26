Les Sentiers du bout du monde - Passe Journalière 2025
Passe Journalière été vélo de montagne - Adulte
15 $
Adulte (18 ans et +)
* Ce tarif vous permet d’accéder au secteur Béchervaise en velo de montagne pour la journée de l’achat.
Passe Journalière été vélo de montagne - Famille
40 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
Famille (2 adultes et 3 juniors)
* Ce tarif vous permet d’accéder au secteur Béchervaise en velo de montagne pour la journée de l’achat.
Passe Journalière été vélo de montagne - Junior
10 $
Junior (13 à 17 ans)
* Ce tarif vous permet d’accéder au secteur Béchervaise en velo de montagne pour la journée de l’achat.
Passe Journalière Fatbike/raquette/skihok - Adulte
5 $
Adulte (18 ans et +)
* Ce tarif vous permet d’accéder au sentiers de raquettes et de fatbike et de randonnée, pour la journée de l’achat. Notez qu’il ne vous est pas permis de marcher en bottes dans nos sentiers durant l’hiver. cela endommage les sentiers.
Passe Journalière Fatbike/raquette/skihok - Famille
12 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
Famille (2 adultes et 3 juniors)
* Ce tarif vous permet d’accéder au sentiers de raquettes et de fatbike et de randonnée, pour la journée de l’achat. Notez qu’il ne vous est pas permis de marcher en bottes dans nos sentiers durant l’hiver. cela endommage les sentiers.
Passe Journalière Fatbike/raquette/skihok - Junior
3 $
Junior (13 à 17 ans)
* Ce tarif vous permet d’accéder au sentiers de raquettes et de fatbike et de randonnée, pour la journée de l’achat. Notez qu’il ne vous est pas permis de marcher en bottes dans nos sentiers durant l’hiver. cela endommage les sentiers.
