La soirée du FTM x Festival Trad Montréal 2025

1210 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2X 2S5, Canada

La Soirée du FTM
25 $
Votre entrée pour la 1ère Soirée du FTM au Centre des Mémoires Montréalaises. Au programme : un atelier d’initiation aux danses bretonnes et le concert du trio Kavaz. Une soirée à danser et à écouter, à ne pas manquer !
La Soirée du FTM + Festival Trad Montréal 2025
130 $
En plus de l’accès illimité à tous les spectacles du Festival Trad Montréal, ce passeport vous donne aussi une entrée pour la toute première Soirée du FTM, le 22 mai 2025. Le combo parfait pour vivre l’esprit du festival dès le printemps!
La Soirée du FTM (Étudiant·es)
20 $
Sur présentation d'un justificatif / Votre entrée pour la 1ère Soirée du FTM au Centre des Mémoires Montréalaises. Au programme : un atelier d’initiation aux danses bretonnes et le concert du trio Kavaz. Une soirée à danser et à écouter, à ne pas manquer !
La Soirée du FTM + Festival Trad Montréal 2025 (Étudiant·es)
110 $
Sur présentation d'un justificatif / En plus de l’accès illimité à tous les spectacles du Festival Trad Montréal, ce passeport vous donne aussi une entrée pour la toute première Soirée du FTM, le 22 mai 2025. Le combo parfait pour vivre l’esprit du festival dès le printemps!
La Soirée du FTM - Enfant (12 ans et moins)
Gratuit
Préventes Festival Trad Montréal 2025
115 $
Accédez à tous les spectacles du Festival Trad Montréal 2025 ! Un tarif réduit pour profiter pleinement de la programmation du festival.
Préventes Festival Trad Montréal 2025 (Étudiant·es)
100 $
Sur présentation d'un justificatif / Accédez à tous les spectacles du Festival Trad Montréal 2025 ! Un tarif réduit pour profiter pleinement de la programmation du festival.
