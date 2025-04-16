La soirée du FTM x Festival Trad Montréal 2025

Votre entrée pour la 1ère Soirée du FTM au Centre des Mémoires Montréalaises.
Au programme : un atelier d’initiation aux danses bretonnes et le concert du trio Kavaz. Une soirée à danser et à écouter, à ne pas manquer !
Votre entrée pour la 1ère Soirée du FTM au Centre des Mémoires Montréalaises.
Au programme : un atelier d’initiation aux danses bretonnes et le concert du trio Kavaz. Une soirée à danser et à écouter, à ne pas manquer !
La Soirée du FTM + Festival Trad Montréal 2025
130 $
En plus de l’accès illimité à tous les spectacles du Festival Trad Montréal, ce passeport vous donne aussi une entrée pour la toute première Soirée du FTM, le 22 mai 2025. Le combo parfait pour vivre l’esprit du festival dès le printemps!
En plus de l’accès illimité à tous les spectacles du Festival Trad Montréal, ce passeport vous donne aussi une entrée pour la toute première Soirée du FTM, le 22 mai 2025. Le combo parfait pour vivre l’esprit du festival dès le printemps!
La Soirée du FTM (Étudiant·es)
20 $
Sur présentation d'un justificatif / Votre entrée pour la 1ère Soirée du FTM au Centre des Mémoires Montréalaises.
Au programme : un atelier d’initiation aux danses bretonnes et le concert du trio Kavaz. Une soirée à danser et à écouter, à ne pas manquer !
Sur présentation d'un justificatif / Votre entrée pour la 1ère Soirée du FTM au Centre des Mémoires Montréalaises.
Au programme : un atelier d’initiation aux danses bretonnes et le concert du trio Kavaz. Une soirée à danser et à écouter, à ne pas manquer !
La Soirée du FTM + Festival Trad Montréal 2025 (Étudiant·es)
110 $
Sur présentation d'un justificatif / En plus de l’accès illimité à tous les spectacles du Festival Trad Montréal, ce passeport vous donne aussi une entrée pour la toute première Soirée du FTM, le 22 mai 2025. Le combo parfait pour vivre l’esprit du festival dès le printemps!
Sur présentation d'un justificatif / En plus de l’accès illimité à tous les spectacles du Festival Trad Montréal, ce passeport vous donne aussi une entrée pour la toute première Soirée du FTM, le 22 mai 2025. Le combo parfait pour vivre l’esprit du festival dès le printemps!
La Soirée du FTM - Enfant (12 ans et moins)
Gratuit
Préventes Festival Trad Montréal 2025
115 $
Accédez à tous les spectacles du Festival Trad Montréal 2025 ! Un tarif réduit pour profiter pleinement de la programmation du festival.
Accédez à tous les spectacles du Festival Trad Montréal 2025 ! Un tarif réduit pour profiter pleinement de la programmation du festival.
Préventes Festival Trad Montréal 2025 (Étudiant·es)
100 $
Sur présentation d'un justificatif / Accédez à tous les spectacles du Festival Trad Montréal 2025 ! Un tarif réduit pour profiter pleinement de la programmation du festival.
Sur présentation d'un justificatif / Accédez à tous les spectacles du Festival Trad Montréal 2025 ! Un tarif réduit pour profiter pleinement de la programmation du festival.
Ajouter un don pour EspaceTrad
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!