Billetterie - Les Soirées inédites 2025

Billet pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. (Reçu de charité de 115 $)
Billet pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. (Reçu de charité de 115 $)
Billet étudiant
CA$125
Billet étudiant pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. Une preuve d'étudiant devra être présentée. (18 ans minimum)
(Reçu de charité de 65 $)
Billet étudiant pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. Une preuve d'étudiant devra être présentée. (18 ans minimum)
(Reçu de charité de 65 $)
BIllet + expérience théâtrale
CA$225
Billet pour les Soirées inédites 2025 + activité théâtrale durant la saison 2025-26. (Reçu de charité de 140 $)
Billet pour les Soirées inédites 2025 + activité théâtrale durant la saison 2025-26. (Reçu de charité de 140 $)
BIllet VIP - Cadeau signature
CA$300
Billet pour Les Soirées inédites 2025 + cadeau signature exclusif. (Reçu de charité de 180 $)
Billet pour Les Soirées inédites 2025 + cadeau signature exclusif. (Reçu de charité de 180 $)
Lot de 4 billets réguliers
CA$600
groupTicketCaption
Lot de 4 billets réguliers pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. Une économie de 100 $. (Reçu de charité de 360 $)
Lot de 4 billets réguliers pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. Une économie de 100 $. (Reçu de charité de 360 $)
Lot de 6 billets réguliers
CA$825
groupTicketCaption
Lot de 6 billets réguliers pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. Une économie de 225 $. (Reçu de charité de 465 $)
Lot de 6 billets réguliers pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. Une économie de 225 $. (Reçu de charité de 465 $)
Lot de 4 billets + expérience théâtrale
CA$775
groupTicketCaption
Lot de 4 billets pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025 ainsi que l'accès à une expérience théâtrale durant la saison 2025-26. Une économie de 125 $. (Reçu de charité de 435 $)
Lot de 4 billets pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025 ainsi que l'accès à une expérience théâtrale durant la saison 2025-26. Une économie de 125 $. (Reçu de charité de 435 $)
Lot de 6 billets + expérience théâtrale
CA$1,050
groupTicketCaption
Lot de 4 billets pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025 ainsi que l'accès à une expérience théâtrale durant la saison 2025-26. Une économie de 300 $. (Reçu de charité de 540 $)
Lot de 4 billets pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025 ainsi que l'accès à une expérience théâtrale durant la saison 2025-26. Une économie de 300 $. (Reçu de charité de 540 $)
Billet de groupe à l'unité - Les Soirées inédites
CA$150
Billet réduit pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. (Reçu de charité de 90 $)
Billet réduit pour la 6e édition des Soirées inédites au Livart de Montréal le 9 mai 2025. (Reçu de charité de 90 $)