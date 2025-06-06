Les soirées Préludes du FQD : Nicholas Bellefleur

Au tarif régulier s'ajoute un don de 5$ qui permettra de soutenir le Festival Quartiers Danses dans sa mission de démocratisation de la danse auprès de tous·tes. 13,05 $ hors taxes + 0,65 $ (TPS - 5%) + 1,30 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 15 $
Au tarif régulier s'ajoute un don de 5$ qui permettra de soutenir le Festival Quartiers Danses dans sa mission de démocratisation de la danse auprès de tous·tes. 13,05 $ hors taxes + 0,65 $ (TPS - 5%) + 1,30 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 15 $
Tarif engagé + boisson
20 $
Au tarif régulier + boisson s'ajoute un don de 5$ qui permettra de soutenir le Festival Quartiers Danses dans sa mission de démocratisation de la danse auprès de tous·tes. Ce tarif inclut une consommation au choix. 17,40 $ hors taxes + 0,87 $ (TPS - 5%) + 1,74 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 20 $
Au tarif régulier + boisson s'ajoute un don de 5$ qui permettra de soutenir le Festival Quartiers Danses dans sa mission de démocratisation de la danse auprès de tous·tes. Ce tarif inclut une consommation au choix. 17,40 $ hors taxes + 0,87 $ (TPS - 5%) + 1,74 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 20 $
Ce tarif inclut une consommation au choix. 13,05 $ hors taxes + 0,65 $ (TPS - 5%) + 1,30 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 15 $
Ce tarif inclut une consommation au choix. 13,05 $ hors taxes + 0,65 $ (TPS - 5%) + 1,30 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 15 $
Tarif réduit
8 $
Réservé à : personnes de 30 ans et moins, membres du Regroupement Québécois de la Danse (RQD). 6,96 $ hors taxes + 0,35 $ (TPS - 5%) + 0,69 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 8 $
Réservé à : personnes de 30 ans et moins, membres du Regroupement Québécois de la Danse (RQD). 6,96 $ hors taxes + 0,35 $ (TPS - 5%) + 0,69 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 8 $
Tarif réduit + boisson
12 $
Réservé à : personnes de 30 ans et moins, membres du Regroupement Québécois de la Danse (RQD). Ce tarif inclut une consommation au choix. 10,44 $ hors taxes + 0,52 $ (TPS - 5%) + 1,04 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 12 $
Réservé à : personnes de 30 ans et moins, membres du Regroupement Québécois de la Danse (RQD). Ce tarif inclut une consommation au choix. 10,44 $ hors taxes + 0,52 $ (TPS - 5%) + 1,04 $ (TVQ - 9,975%) TOTAL TAXES INCLUSES : 12 $
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