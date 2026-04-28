Les sorties estivales de la MDJ !

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À propos de cet événement
La sortie se déroulera aux Galeries de la Capitale. Le départ de la Maison des jeunes est prévu à 9h00 le matin (534 Rue Ste Marthe, Thetford Mines, QC G6G 1S3), et l’autobus quittera le centre commercial à 16h00, pour un retour à la MDJ vers 17h30. Les participants doivent prévoir de l’argent de poche pour leurs achats, les arcades ainsi que leur repas. Le prix inclut le transport en autobus et un laissez-passer pour le Méga Parc.
La sortie se déroulera au Village Vacances Valcartier. Le départ de la Maison des jeunes est prévu à 8h30 le matin (534 Rue Ste Marthe, Thetford Mines, QC G6G 1S3), et l’autobus quittera de Valcartier à 16h00, pour un retour à la MDJ vers 17h30.
Le prix inclut le transport en autobus et un laissez-passer pour le parc aquatique.
Matériel à apporter:
- Un repas froid pour le dîner (ou argent pour dîner sur place)
- Bouteille d'eau
- Maillot de bain
- Serviette de plage
- Crème solaire
La sortie se déroulera au Miller Zoo de Frampton. Le départ de la Maison des jeunes est prévu à 9h00 le matin (534 Rue Ste Marthe, Thetford Mines, QC G6G 1S3), et l’autobus quittera le sanctuaire faunique à 16h00, pour un retour à la MDJ vers 17h00.
Le prix inclut le transport en autobus et un laissez-passer pour le zoo.
Matériel à apporter:
- Un repas froid pour le dîner (ou argent pour dîner sur place)
- Bouteille d'eau
- Crème solaire
La sortie se déroulera à l'Éco-Parc des Etchemins. Le départ de la Maison des jeunes est prévu à 9h00 le matin (534 Rue Ste Marthe, Thetford Mines, QC G6G 1S3), et l’autobus quittera le parc aquatique à 16h00, pour un retour à la MDJ vers 17h00.
Le prix inclut le transport en autobus et un laissez-passer pour l'Éco-Parc.
Matériel à apporter:
- Repas froid pour le dîner
- Bouteille d'eau
- Maillot de bain
- Serviette de plage
- Crème solaire
La sortie se déroulera au Parc national de la Jacques Cartier (Descente en tubes). Le départ de la Maison des jeunes est prévu à 9h00 le matin (534 Rue Ste Marthe, Thetford Mines, QC G6G 1S3), et l’autobus quittera le parc à 16h30, pour un retour à la MDJ vers 18h30.
Le prix inclut le transport en autobus et un laissez-passer pour le Parc National et la descente en tube.
Matériel à apporter:
- Repas froid pour le dîner
- Souliers de randonnée
- Bouteille d'eau
- Maillot de bain
- Serviette de plage
- Crème solaire
La sortie se déroulera au Mont Radar. Le départ de la Maison des jeunes est prévu à 9h00 le matin (534 Rue Ste Marthe, Thetford Mines, QC G6G 1S3), et l’autobus quittera le mont à 16h00, pour un retour à la MDJ vers 17h00.
Le prix inclut le transport en autobus et un laissez-passer pour les activités du Mont Radar.
Matériel à apporter:
- Repas froid pour le dîner
- Souliers de randonnée
- Bouteille d'eau
- Maillot de bain
- Serviette de plage
- Crème solaire
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