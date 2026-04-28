Les sorties estivales de la MDJ !

La sortie se déroulera au Village Vacances Valcartier. Le départ de la Maison des jeunes est prévu à 8h30 le matin (534 Rue Ste Marthe, Thetford Mines, QC G6G 1S3), et l’autobus quittera de Valcartier à 16h00, pour un retour à la MDJ vers 17h30.

Le prix inclut le transport en autobus et un laissez-passer pour le parc aquatique.

Matériel à apporter:

- Un repas froid pour le dîner (ou argent pour dîner sur place)

- Bouteille d'eau

- Maillot de bain

- Serviette de plage

- Crème solaire