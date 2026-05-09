🛍️ Les trésors d’autrefois – Boutique souvenirs du Musée École du Rang 2 d’Authier

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Revivez l’ambiance de l’école d’autrefois avec cette ardoise traditionnelle accompagnée de craies. Un souvenir éducatif et nostalgique inspiré des anciennes salles de classe du Québec, parfait pour les petits comme pour les grands. Idéal comme cadeau ou souvenir de votre visite au Musée École du Rang 2 d’Authier.
Petite cloche inspirée des anciennes écoles de rang d’autrefois. Un objet symbolique qui rappelle le début des classes et la vie scolaire du début du 20e siècle. Parfaite comme souvenir décoratif ou cadeau unique du Musée École du Rang 2 d’Authier.
Simple et intemporel, ce crayon de plomb rappelle les outils utilisés par les élèves des écoles d’autrefois. Un petit souvenir pratique et nostalgique inspiré du patrimoine scolaire québécois et de la vie en classe au début du 20e siècle.
Redécouvrez le plaisir des premiers apprentissages avec ce livre inspiré des anciennes méthodes d’enseignement. Un souvenir éducatif rempli de nostalgie qui rappelle les débuts de la lecture dans les écoles de rang du Québec. Parfait pour petits et grands amoureux de l’histoire scolaire.
Revivez l’époque des anciennes salles de classe avec cette plume accompagnée de son pot d’encre. Un objet emblématique de l’écriture d’autrefois qui rappelle le quotidien des élèves du début du 20e siècle. Un souvenir élégant et authentique du Musée École du Rang 2 d’Authier.
Petit accessoire pratique du quotidien, ce bloc de notes est parfait pour écrire rappels, idées et messages. Un souvenir simple et utile à l’image du Musée École du Rang 2 d’Authier, inspiré par le monde de l’écriture et de l’apprentissage.
Retrouvez les saveurs d’autrefois avec cette collection de recettes traditionnelles inspirées du patrimoine québécois. Un petit voyage culinaire rempli de souvenirs, parfait pour découvrir ou redécouvrir les plats qui ont marqué les familles et les écoles de rang d’antan.
Découvrez des astuces et conseils inspirés du savoir-faire d’autrefois transmis de génération en génération. Remèdes maison, petits secrets du quotidien et traditions d’antan se retrouvent dans ce souvenir rempli de nostalgie et de patrimoine.
Pratique et réutilisable, ce sac fourre-tout est parfait pour transporter vos livres, achats et souvenirs du quotidien. Inspiré du patrimoine du Musée École du Rang 2 d’Authier, il allie utilité et souvenir d’une époque remplie d’histoire et de simplicité.
Pratique et élégant, ce stylo est un petit souvenir inspiré du monde de l’écriture et de l’apprentissage. Parfait pour le bureau, l’école ou la maison, il rappelle l’importance des mots, du savoir et de l’histoire scolaire d’autrefois.
Ajoutez une touche d’histoire à vos lectures avec ces signets inspirés du Musée École du Rang 2 d’Authier. Pratiques et décoratifs, ils sont parfaits pour accompagner vos livres tout en gardant un souvenir du patrimoine scolaire d’autrefois.
Emportez un petit souvenir du Musée École du Rang 2 d’Authier partout avec vous grâce à ce porte-clés pratique et original. Un accessoire simple qui rappelle le patrimoine, l’histoire et les souvenirs de l’école d’autrefois.
Inspiré de l’époque des écoles de rang et de la vie d’autrefois, ce tablier pour adulte est à la fois pratique et rempli de charme nostalgique. Parfait pour cuisiner, bricoler ou jardiner tout en gardant un souvenir unique du patrimoine québécois et du Musée École du Rang 2 d’Authier.
Pratique et confortable, ce tablier de taille moyenne est idéal pour les activités créatives, la cuisine ou les ateliers. Inspiré de l’univers des écoles d’autrefois, il rappelle avec simplicité le patrimoine et les traditions du Musée École du Rang 2 d’Authier.
Parfait pour les petits apprentis, ce petit tablier accompagne les enfants dans leurs activités créatives, culinaires ou éducatives. Inspiré de l’ambiance des écoles d’autrefois, il offre un joli souvenir du Musée École du Rang 2 d’Authier et du patrimoine québécois.
Savourez votre café, thé ou chocolat chaud dans une tasse inspirée du Musée École du Rang 2 d’Authier. Un souvenir à la fois pratique et chaleureux qui rappelle l’ambiance conviviale des écoles et des traditions d’autrefois.
Confectionné avec soin et douceur, ce petit toutou au crochet rappelle les jouets faits à la main d’autrefois. Un souvenir artisanal rempli de charme et de tendresse, parfait pour petits et grands amoureux du patrimoine et des créations traditionnelles.
Fabriqué à la main avec amour et minutie, ce grand toutou au crochet évoque les créations artisanales et les souvenirs d’enfance d’autrefois. Doux et réconfortant, il représente un magnifique souvenir du patrimoine et du savoir-faire traditionnel.
Petites, pratiques et amusantes, ces balles anti-stress sont parfaites pour relaxer et relâcher les tensions du quotidien. Un souvenir utile et original du Musée École du Rang 2 d’Authier, à garder à portée de main à la maison, au bureau ou à l’école.
Ce carnet met en valeur le talent, la créativité et le savoir-faire artisanal d’ici. Parfait pour prendre des notes, écrire des idées ou conserver des souvenirs, il représente un bel hommage aux traditions et au travail des artisans de notre communauté.
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