Voyage humanitaire - Mission Esperanza de Sor Maude

Les vins du monde - Wines of the World

60 9th St

Hearst, ON P0L 1N0, Canada

Demi-table (incl. 4 billets) - 80 $/billet
320 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.

**Les personnes qui choisissent le paquet de 4 billets seront jumelées à un autre groupe de 4 pour former une table de 8.

-comprend 10 rondes de vins de différentes régions du monde

-comprend 10 hors d'oeuvres harmonisées au vin

-soirée musicale

-bar payant (bière etc)


Tout en supportant une bonne cause!

