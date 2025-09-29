Les vins du monde - Wines of the World

Organisé par
Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.
**Les personnes qui choisissent le paquet de 4 billets seront jumelées à un autre groupe de 4 pour former une table de 8.
-comprend 10 rondes de vins de différentes régions du monde
-comprend 10 hors d'oeuvres harmonisées au vin
-soirée musicale
-bar payant (bière etc)
Tout en supportant une bonne cause!
