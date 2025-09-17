75$ avant taxes.

TPS 3.75$ (#894135110RT0001)

TVQ 7.48$ (#1201051084TQ0001) Comprend l’admission à l’événement Les Vivats 2025, de 13 h à 17 h, incluant les conférences, le réseautage, des bouchées ainsi que du thé et du café offerts gratuitement. Le tarif SOLIDAIRE est destiné aux étudiant.es, aux représentant.es d’OBNL et aux personnes à la recherche d’emploi.