L'ESCALADE en PLUS! initiation à l'escalade adaptée

2350 Rue Dickson

Montréal, QC H1N 3L7, Canada

Date: 22 mars: DÉFICIENCE VISUELLE
Gratuit
Initiation et évaluation des habiletés Date: 22 mars; 13h45 DÉFICIENCE VISUELLE Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience visuelle et veut participer à la séance d'initiation à l'escalade adaptée du samedi 22 mars
Date: 23 mars: DÉFICIENCE INTELLECTUELLE et/ou TSA
Gratuit
Initiation et évaluation des habiletés Date: 23 mars; 13h45 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE et/ou TSA Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience intellectuelle ou TSA et veut participer à la séance d'initiation à l'escalade adaptée du dimanche 23 mars
Date: 29 mars: DÉFICIENCE VISUELLE / Pratique encadrée
Gratuit
Pratique encadrée pour préparation aux jeux Date: 29 mars; 13h45 DÉFICIENCE VISUELLE Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience visuelle et veut participer à la Pratique encadrée en préparation des jeux de Montréal du samedi 29 mars
Date: 30 mars: DÉFICIENCE INTELLECTUELLE / Pratique encadrée
Gratuit
Pratique encadrée pour préparation aux jeux Date: 30 mars; 13h45 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE et/ou TSA Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience intellectuelle et/ou TSA et veut participer à la pratique encadrée en préparation des jeux de Montréal du dimanche 30 mars
