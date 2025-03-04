L'ESCALADE en PLUS! initiation à l'escalade adaptée

Initiation et évaluation des habiletés
Date: 22 mars; 13h45
DÉFICIENCE VISUELLE
Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience visuelle et veut participer à la séance d'initiation à l'escalade adaptée du samedi 22 mars
Initiation et évaluation des habiletés
Date: 23 mars; 13h45
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE et/ou TSA
Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience intellectuelle ou TSA et veut participer à la séance d'initiation à l'escalade adaptée du dimanche 23 mars
Pratique encadrée pour préparation aux jeux
Date: 29 mars; 13h45
DÉFICIENCE VISUELLE
Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience visuelle et veut participer à la Pratique encadrée en préparation des jeux de Montréal du samedi 29 mars
Pratique encadrée pour préparation aux jeux
Date: 30 mars; 13h45
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE et/ou TSA
Prenez ce billet si votre tre enfant a une déficience intellectuelle et/ou TSA et veut participer à la pratique encadrée en préparation des jeux de Montréal du dimanche 30 mars
