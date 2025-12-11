L'estampe en taille-douce - niveau II | Formation professionnelle | Hiver 2026

Formatrice: Paule Mainguy | Les mardis 24 février et les 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2026; 18h à 21h | 18h de formation, matériel inclus | Prérequis : | Être un graveur-se actif-ve et très bien maîtriser l’eau forte et l’aquatinte | Cette formation vous donne accès au tarif préférentiel de 35$ pour les Vendredis à l’Atelier