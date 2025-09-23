Levée de Fonds Bonjour Aujourd'hui et Après

Pâté à la viande 9po item
Pâté à la viande 9po
CA$14
Ragoût de pattes (8 boulettes) item
Ragoût de pattes (8 boulettes)
CA$15
Boeuf Bourguignon (3 personnes) item
Boeuf Bourguignon (3 personnes)
CA$18
Osso buco de porc sauce forestière (4 mcx) item
Osso buco de porc sauce forestière (4 mcx)
CA$16
Soupe au pois (1L) item
Soupe au pois (1L)
CA$6
Betteraves marinées (500ml) item
Betteraves marinées (500ml)
CA$7
Gâteau aux fruits (8 à 10 portions) item
Gâteau aux fruits (8 à 10 portions)
CA$20
Tarte au sucre généreuse à l'ancienne 9po item
Tarte au sucre généreuse à l'ancienne 9po
CA$13
Sucre à la crème item
Sucre à la crème
CA$7
Carrés aux dattes (6 portions) item
Carrés aux dattes (6 portions)
CA$7.50
Brownies (6 portions) item
Brownies (6 portions)
CA$8.50
Caramel fleur de sel (100ml) item
Caramel fleur de sel (100ml)
CA$5
Sablés de Noël (6 biscuits) item
Sablés de Noël (6 biscuits)
CA$6
EMBALLAGE OBLIGATOIRE item
EMBALLAGE OBLIGATOIRE
CA$2

Cueillette ou livraison, ce frais est OBLIGATOIRE et il inclut le nombre de sacs réutilisables nécessaires. Merci de votre compréhension.

Livraison (sur notre territoire) item
Livraison (sur notre territoire)
CA$5

Nous vous contacterons pour fixer une date.
Nous desservons le territoire du CLSC des Mille-Îles (codes postaux dont les 3 premières lettres sont : H7A - H7B - H7C - H7E - H7J).

Si vous êtes à l'extérieur de notre territoire, des frais supplémentaires, calculés selon la distance, seront payables comptant à la livraison.

Vous pouvez également ramasser votre commande à nos locaux sans frais.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing