Levée de fonds 5e anniversaire du Vitrail

Inscrivez votre histoire dans la nôtre.

En devenant ambassadeur de notre piano, vous verrez votre nom, celui de votre famille ou de votre entreprise gravé pour toujours sur cette œuvre, symbole de passion et d’harmonie, installée au cœur de notre magnifique espace.

En reconnaissance de votre engagement, un certificat d’ambassadeur vous sera remis pour immortaliser votre participation à ce projet unique.