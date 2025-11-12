Levée de fonds 5e anniversaire du Vitrail

Vivez une soirée exceptionnelle le 24 janvier 2026 dès 17h au Vitrail : tapis rouge, coin photo, cocktail et délicieuses bouchées signées Juste du Vrai Saladerie.
Laissez-vous ensuite emporter par un concert grandiose réunissant 50 musiciens de l’Harmonie de Disraeli.
Et ce n’est pas tout… plusieurs surprises et cadeaux vous y attendent !
Inscrivez votre histoire dans la nôtre.
En devenant ambassadeur de notre piano, vous verrez votre nom, celui de votre famille ou de votre entreprise gravé pour toujours sur cette œuvre, symbole de passion et d’harmonie, installée au cœur de notre magnifique espace.
En reconnaissance de votre engagement, un certificat d’ambassadeur vous sera remis pour immortaliser votre participation à ce projet unique.
Participez à notre mission et gardez un souvenir du Vitrail : une magnifique carte postale, livrée directement chez vous, symbole de votre soutien.
Aidez nous à poursuivre notre mission !
Aidez nous à poursuivre notre mission !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!