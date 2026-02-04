Levée de fonds annuelle du Collège Laurentien

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience VIP ultime avec 2 billets pour un match des Canadiens de Montréal en saison régulière 2026-2027 (match au choix de l’acheteur), d’une valeur d’environ 3 000 $.
Vivez une soirée exclusive dans la zone Desjardins au Centre Bell, incluant nourriture à volonté, service de bar, ainsi que l’accès privilégié au Salon des anciens Canadiens de Montréal, avec la possibilité de rencontrer d’anciens joueurs.
Une expérience haut de gamme au cœur de l’ambiance électrisante d’un match de la LNH offert généreusement par Monsieur Patrice Brisebois, membre de notre conseil d’administration et président des anciens joueurs.
Un moment exceptionnel à vivre pour tout amateur de hockey!
Enchère de départ
Offrez à votre enfant un été inoubliable avec une saison complète au camp de jour du Camp Edphy, d’une valeur de 2 472 $!
Une expérience unique remplie d’activités sportives, créatives et de plein air, encadrée par une équipe dynamique et passionnée.
Enchère de départ
Profitez de 10 accès flexibles d’une valeur de 150 $ valides pour des cours ou l’utilisation du gym.
Sans date de péremption, ces accès permettent de s’entraîner à son rythme, selon ses disponibilités.
Une belle occasion de bouger et de découvrir différentes activités!
Enchère de départ
Offrez-vous une montée d’adrénaline inoubliable avec un saut en parachute chez Parachute Voltige, d’une valeur de 380 $.
Accompagné d’une équipe professionnelle et expérimentée, le participant vivra une expérience unique alliant sensations fortes, dépassement de soi et vue spectaculaire à couper le souffle.
Une activité parfaite pour les amateurs d’aventure à la recherche d’un moment mémorable!
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de découverte et d’évasion grâce à un certificat-cadeau de 50 $ à Librairie Le Sentier.
Romans, nouveautés, coups de cœur littéraires ou idées cadeaux : chacun y trouvera son bonheur parmi une vaste sélection de livres et de produits culturels.
Une belle occasion de se faire plaisir tout en encourageant une librairie locale passionnée!
Enchère de départ
Offrez-vous une sortie divertissante grâce à un certificat-cadeau de 50 $ au Cinéma Pine.
Que ce soit pour voir les dernières nouveautés sur grand écran, partager un moment en famille ou profiter d’une soirée cinéma entre amis, cette expérience promet un agréable moment de détente et de plaisir.
Une belle occasion de vivre la magie du cinéma tout près de chez vous!
Enchère de départ
Offrez-vous une aventure en plein air avec une expérience d’excursions canot, kayak ou vélo, d’une valeur de 128 $, gracieuseté de À l’Abordage.
Parfait pour les amateurs de nature et de plein air, cette activité vous permettra de profiter des paysages tout en vivant un moment actif, rafraîchissant et mémorable. Que ce soit sur l’eau ou sur les sentiers, l’évasion est garantie!
Une belle façon de découvrir la région autrement, en solo, en couple ou entre amis.
Enchère de départ
Offrez-vous une soirée inoubliable avec une paire de billets pour le spectacle Québec Issime – De Willie à Dolly, d’une valeur de 132 $, présenté au Théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts, le 25 juillet à 20 h.
Un hommage vibrant aux plus grands classiques du country, interprété avec toute l’énergie et le talent de Québec Issime. Une soirée festive et rassembleuse à ne pas manquer!
Enchère de départ
Offrez-vous une soirée divertissante avec une paire de billets pour le spectacle C’est quoi ta toune, d’une valeur de 132 $, présenté au Théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts, le 10 juillet à 20 h.
Un spectacle dynamique et festif qui vous fera chanter, rire et découvrir des performances musicales variées dans une ambiance unique et rassembleuse. Une expérience parfaite pour une sortie entre amis ou en famille!
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience bien-être et entraînement avec une carte-cadeau de 200 $ au Cardio Loft.
Un espace d’entraînement chaleureux et motivant, parfait pour bouger, se remettre en forme ou simplement adopter un mode de vie actif dans une ambiance conviviale.
Une belle occasion de prendre soin de soi et d’investir dans sa santé!
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience unique sur l’eau avec un cours de voile privé de 2,5 heures pour 2 adultes, d’une valeur de 310 $.
Accompagnés d’un instructeur qualifié, les participants auront la chance de découvrir ou perfectionner les bases de la voile dans un cadre sécuritaire et enchanteur.
Une activité parfaite pour vivre un moment mémorable, en couple ou entre amis!
Enchère de départ
Offrez-vous un défi sportif inoubliable avec 2 inscriptions au choix pour le demi-marathon de Saint-Sauveur, offert par Courir Laurentides – Demi-marathon de Saint-Sauveur, d’une valeur approximative de 200 $.
Choisissez la distance qui vous convient et vivez une course exceptionnelle au cœur des magnifiques paysages des Laurentides. Une expérience motivante, rassembleuse et parfaite pour se dépasser!
Enchère de départ
Offrez-vous un défi sportif en pleine nature avec 2 inscriptions au choix pour l’Ultra-Trail Ultranza à Val-Morin, le 13 septembre, d’une valeur approximative de 200 $.
Choisissez la distance qui vous convient (à l’exception du 50 km) et vivez une expérience de course en sentiers exceptionnelle au cœur des paysages des Laurentides.
Un événement parfait pour se dépasser, relever un défi et profiter de la nature dans une ambiance motivante!
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade luxueuse d’une nuitée au Fairmont Tremblant, d’une valeur d’environ 700 $, gracieuseté du Fairmont Tremblant.
Profitez d’un séjour en occupation double dans une chambre Fairmont Luxe, incluant le petit-déjeuner pour 2 personnes au restaurant Le Comptoir.
Une expérience parfaite pour se détendre, se ressourcer et savourer le charme du Mont-Tremblant dans un cadre exceptionnel.
Une escapade idéale en couple pour une pause détente mémorable au cœur des Laurentides!
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de détente et de bien-être avec un certificat-cadeau pour un soin du visage au Spa du Mont Gabriel, d’une valeur de 130 $.
Une expérience relaxante dans un cadre apaisant, idéale pour prendre soin de sa peau, se ressourcer et s’accorder une pause bien méritée.
Un moment parfait pour décrocher du quotidien et retrouver un bien-être total.
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de détente et de soins avec un certificat-cadeau pour un facial complet au Loft Bar Beauté, d’une valeur de 90 $.
Une expérience beauté et bien-être idéale pour revitaliser la peau, relaxer et profiter d’un moment de pause dans un environnement moderne et chaleureux.
Un soin parfait pour se sentir rafraîchi et rayonnant!
Enchère de départ
Offrez-vous une solution beauté durable avec un forfait de 8 séances d’épilation au laser au Loft Bar Beauté, d’une valeur de 399 $.
Une expérience professionnelle et efficace pour réduire la pilosité de façon progressive et durable, dans un environnement moderne et sécuritaire.
Un soin idéal pour gagner du temps au quotidien et profiter d’une peau lisse et soignée.
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience sportive électrisante avec 4 billets pour le match des Alouettes de Montréal du 12 juin prochain, d’une valeur de 590 $, gracieuseté du Consortium.
Venez vivre toute l’intensité du football professionnel dans une ambiance survoltée, parfaite pour partager un moment mémorable en famille ou entre amis et encourager les Alouettes dans une saison palpitante.
Une sortie idéale pour les amateurs de sport et de sensations fortes!
Enchère de départ
Offrez-vous une soirée culturelle exceptionnelle avec une paire de billets pour un spectacle de danse du FASS – Festival des Arts de Saint-Sauveur, édition 2026, d’une valeur de 180 $.
Une occasion unique de découvrir des performances artistiques de haut niveau dans un cadre enchanteur, au cœur des Laurentides.
Un moment riche en émotion, en beauté et en créativité, parfait pour les amateurs de danse et de culture.
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de détente absolue avec cette magnifique boîte de soins pour le bain, soigneusement sélectionnée par la Boutique Le Moment, d’une valeur de 250 $.
Un ensemble raffiné de produits bien-être pour transformer votre routine en véritable rituel de relaxation. Le cadeau parfait pour prendre soin de soi et s’offrir une pause bien méritée à la maison.
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