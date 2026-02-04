Levée de fonds annuelle du Collège Laurentien

Offrez-vous une expérience VIP ultime avec 2 billets pour un match des Canadiens de Montréal en saison régulière 2026-2027 (match au choix de l’acheteur), d’une valeur d’environ 3 000 $.





Vivez une soirée exclusive dans la zone Desjardins au Centre Bell, incluant nourriture à volonté, service de bar, ainsi que l’accès privilégié au Salon des anciens Canadiens de Montréal, avec la possibilité de rencontrer d’anciens joueurs.





Une expérience haut de gamme au cœur de l’ambiance électrisante d’un match de la LNH offert généreusement par Monsieur Patrice Brisebois, membre de notre conseil d’administration et président des anciens joueurs.





Un moment exceptionnel à vivre pour tout amateur de hockey!