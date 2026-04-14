Levée de fonds Cyclo-Défi 2026 x Cyclo Nord Sud

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Un café brésilien parfaitement équilibré, torréfié pour la consommation quotidienne. Un lieu où l’effort rencontre la récompense, et où un bon café semble toujours mérité.
Quantité: 300g
Moulure: En grain (non moulu)
Pays d’origine : Brésil
Région : Sul de Minas
Usage recommandé : Espresso
procédé : Naturel
Notes : Abricot, amande, chocolat au lait
Variété : Red Catuai
Altitude : 1215 m
Grandeur one size fits most (≈ Hommes 6-10 / Femmes 7-11)
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