Cyclo-défi pour la Pédiatrie

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Cyclo-défi pour la Pédiatrie

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Levée de fonds Cyclo-Défi 2026 x Cyclo Nord Sud

Café Camillien item
Café Camillien
20 $

Un café brésilien parfaitement équilibré, torréfié pour la consommation quotidienne. Un lieu où l’effort rencontre la récompense, et où un bon café semble toujours mérité.


Quantité: 300g

Moulure: En grain (non moulu)

Pays d’origine : Brésil

Région : Sul de Minas

Usage recommandé : Espresso

procédé : Naturel

Notes : Abricot, amande, chocolat au lait

Variété : Red Catuai

Altitude : 1215 m

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Bas - Blanc avec vélo item
Bas - Blanc avec vélo
20 $

Grandeur one size fits most (≈ Hommes 6-10 / Femmes 7-11)

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Bas - Montagnes item
Bas - Montagnes
20 $

Grandeur one size fits most (≈ Hommes 6-10 / Femmes 7-11)

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Bas - Nature item
Bas - Nature
20 $

Grandeur one size fits most (≈ Hommes 6-10 / Femmes 7-11)

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Bas - Fleurs item
Bas - Fleurs
20 $

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