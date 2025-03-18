Fédération Québécoise De La Montagne Et De L'Escalade
Levée de fonds de l'Équipe Qc FQME en vue des Régionaux et Nationaux 2025!
Hoodie Partisans *pour les Nationaux*
CA$65
Hoodie zippé sans indication sur la manche gauche. (Si entre 24 et 47 unités commandées)
Hoodie ATHLÈTES *pour les Nationaux*
CA$78
Hoodie Zippé avec indication "ATHLÈTE" sur la manche gauche. (Si entre 24 et 47 unités commandées)
Hoodie COACH *pour les Nationaux*
CA$78
Hoodie zippé avec indication "COACH" sur la manche gauche. (Si entre 24 et 47 unités commandées)
Écusson RÉGIONAUX 2025
CA$6.50
Écusson NATIONAUX 2025
CA$6.50
Disponible en commande jusqu'au 5 mai.
