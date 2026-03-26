Levée de fonds:On roule pour elles!

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À propos de cet événement
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Accès à l’événement pour une moto avec son/sa conducteur-rice. Parfait pour les passionné.es de deux-roues qui souhaitent participer à la levée de fonds et profiter de l’ambiance entre motards.
Billet pour accompagner un.e conducteur-rice sur la même moto. Venez vivre l’expérience en duo et soutenir la cause dans une ambiance conviviale.
Accès à l’événement pour une voiture avec son/sa conducteur-rice. Idéal pour ceux qui préfèrent participer en voiture tout en contribuant à la levée de fonds.
Billet pour un.e passager.e dans une voiture. Joignez-vous à l’événement en tant qu’accompagnant.e et profitez de la journée tout en soutenant la cause.
Accès à la célébration. Idéal pour ceux-celles qui souhaitent se joindre à l’événement dans une ambiance chaleureuse et conviviale, sans participer au rallye.
Accès à la célébration à Boucherville.
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