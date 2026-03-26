Vivre 100 fibromes

Organisé par

Vivre 100 fibromes

À propos de cet événement

Ventes fermées

Levée de fonds:On roule pour elles!

1550 Bd de Montarville

Boucherville, QC J4B 5Y3, Canada

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🏍️ Billet Moto – Conducteur-rice
25 $

Accès à l’événement pour une moto avec son/sa conducteur-rice. Parfait pour les passionné.es de deux-roues qui souhaitent participer à la levée de fonds et profiter de l’ambiance entre motards.

🏍️ Billet Moto – Passager.e
20 $

Billet pour accompagner un.e conducteur-rice sur la même moto. Venez vivre l’expérience en duo et soutenir la cause dans une ambiance conviviale.

🚗 Billet Voiture – Conducteur-rice
30 $

Accès à l’événement pour une voiture avec son/sa conducteur-rice. Idéal pour ceux qui préfèrent participer en voiture tout en contribuant à la levée de fonds.

🚗 Billet Voiture – Passager.e
20 $

Billet pour un.e passager.e dans une voiture. Joignez-vous à l’événement en tant qu’accompagnant.e et profitez de la journée tout en soutenant la cause.

🍽️ Billet Accès Célébration
25 $

Accès à la célébration. Idéal pour ceux-celles qui souhaitent se joindre à l’événement dans une ambiance chaleureuse et conviviale, sans participer au rallye.

Billet membre de Vivre 100 Fibromes
Gratuit

Accès à la célébration à Boucherville.

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