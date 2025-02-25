Levée de fonds pour la Palestine - Le Jardin

NOUS CHERCHONS DES VOLONTAIRES-CUISINIER(E)S POUR LA VENTE DE PÂTISSERIE! ✨ Apportez vos contributions soit la veille ou le 9 mars vers 10 h avec une liste complète des ingrédients! On accepte tout genre de préparations (café, thé, pâtisseries sucrées ou salées, etc.) Nous demandons seulement à toustes de porter une attention particulière à l’hygiène lors de la préparation de nourriture. Nous encourageons le port de masque et toute autre mesure à laquelle vous pourriez penser. Sur ce, nous vous faisons confiance! Écris-nous pour confirmer dès que possible :)

