Levée de fonds pour la Palestine - Le Jardin

L'entrée n'est pas payante! L'inscription est seulement pour qu'on puisse mieux s'organiser. L'adresse se trouvera dans votre courriel de confirmation.
Bénévole nourriture
Gratuit
NOUS CHERCHONS DES VOLONTAIRES-CUISINIER(E)S POUR LA VENTE DE PÂTISSERIE! ✨
Apportez vos contributions soit la veille ou le 9 mars vers 10 h avec une liste complète des ingrédients!
On accepte tout genre de préparations (café, thé, pâtisseries sucrées ou salées, etc.) Nous demandons seulement à toustes de porter une attention particulière à l’hygiène lors de la préparation de nourriture. Nous encourageons le port de masque et toute autre mesure à laquelle vous pourriez penser. Sur ce, nous vous faisons confiance! Écris-nous pour confirmer dès que possible :)
