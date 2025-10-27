Levée de fonds Vins et Fromages Kiwanis Jonquière 2026

Affichez votre marque aux côtés de l’événement, en soutenant la jeunesse de Jonquière. En tant que Présentateur Associé, le nom de votre entreprise sera associé à celui de l’événement, assurant une visibilité sans égal. Profitez d’une reconnaissance privilégiée avec votre logo affiché à l’entrée et lors du souper, d’un temps de parole pour engager directement les participants, et de la projection de vos supports promotionnels tout au long de la soirée. Partagez cette expérience unique avec 10 billets exclusifs et démontrez votre engagement envers le leadership communautaire.