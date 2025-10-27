Levée de fonds Vins et Fromages Kiwanis Jonquière 2026

Organisé par
Souper Vins et Fromages suivi du Band Tone Call et de DJ MARYCEE!
Achat d'une table complète.
Soyez dans une ambiance feutrée dans le salon des vices, près des bars. Vous devrez libérer les tables pour 21h pour profiter de la soirée dansante!
Soutenez cet événement en tant que Partenaire et laissez briller votre présence. Votre logo sera affiché à l’entrée, sur les tables et projeté tout au long de l’événement, soulignant votre engagement envers la communauté. De plus, avec 10 billets, vous serez au cœur de la célébration, partageant votre soutien pour le talent de la jeunesse de Jonquière.
Parrainez un salon exclusif qui portera votre marque. En tant que Salon des Vices, votre nom sera mis en avant à l’entrée et à la sortie du bar, offrant une ambiance inoubliable. Bénéficiez d’une visibilité privilégiée dans la zone bar et de la projection de votre logo durant l’événement. Invitez vos invités avec 10 billets pour une expérience mémorable dans un espace aux couleurs de votre marque.
Affichez votre marque aux côtés de l’événement, en soutenant la jeunesse de Jonquière. En tant que Présentateur Associé, le nom de votre entreprise sera associé à celui de l’événement, assurant une visibilité sans égal. Profitez d’une reconnaissance privilégiée avec votre logo affiché à l’entrée et lors du souper, d’un temps de parole pour engager directement les participants, et de la projection de vos supports promotionnels tout au long de la soirée. Partagez cette expérience unique avec 10 billets exclusifs et démontrez votre engagement envers le leadership communautaire.
Associez votre marque aux souvenirs durables. En tant que Commanditaire Photo, votre logo apparaîtra sur toutes les photos de l’événement, garantissant une visibilité chaque fois que les participants se remémoreront la soirée. Votre soutien sera gravé dans les mémoires.
