Lundi | 19h30 à 20h30 | du 8 septembre au 8 décembre (congé le 13 octobre - Action de Grâces) | Session de 12 semaines | Avec Mélissa Tapin PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)