FR
Collectif Triskel
LEVITATE 2025
Montréal
QC, Canada
Décollage
CA$70.13
ticket: 60$ / fees: 1$ / taxes: 9.13$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
ticket: 60$ / fees: 1$ / taxes: 9.13$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
seeMoreDetailsMobile
add
Super Early Bird
CA$81.63
ticket: 70$ / fees: 1$ / taxes: 10.63$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
ticket: 70$ / fees: 1$ / taxes: 10.63$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
seeMoreDetailsMobile
add
Early Bird
CA$93.13
ticket: 80$ / fees: 1$ / taxes: 12.13$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
ticket: 80$ / fees: 1$ / taxes: 12.13$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
seeMoreDetailsMobile
add
Presale
CA$104.63
ticket: 90$ / fees: 1$ / taxes: 13.63$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
ticket: 90$ / fees: 1$ / taxes: 13.63$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
seeMoreDetailsMobile
add
Regular
CA$116.12
ticket: 100$ / fees: 1$ / taxes: 15.12$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
ticket: 100$ / fees: 1$ / taxes: 15.12$ / #TPS : 727050957RT0001 / #TVQ : 1231640211TQ0001
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout