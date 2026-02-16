LEX'périence 2026 - Concours d'art oratoire

Organisé par
L'activité est ouverte aux étudiant.e.s des trois niveaux.
Équipe de 2 (billet de groupe).
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L'activité est ouverte aux étudiant.e.s de 2e et 3e année seulement.
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