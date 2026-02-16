LEX'périence 2026 - Concours d'art oratoire

Pitch sur un enjeu juridique 50 $

C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

L'activité est ouverte aux étudiant.e.s des trois niveaux.

Équipe de 2 (billet de groupe). L'activité est ouverte aux étudiant.e.s des trois niveaux.

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