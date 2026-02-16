Association des étudiant.e.s en droit de l'Université du Québec en Outaouais

Organisé par

Association des étudiant.e.s en droit de l'Université du Québec en Outaouais

LEX'périence 2026 - Concours d'art oratoire

283 Boul. Alexandre-Taché

Gatineau, QC J8X 3X7, Canada

Pitch sur un enjeu juridique
50 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

L'activité est ouverte aux étudiant.e.s des trois niveaux.


Équipe de 2 (billet de groupe).

Clinique juridique
50 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

L'activité est ouverte aux étudiant.e.s des trois niveaux.


Équipe de 2 (billet de groupe).

Plaidoirie en droit criminel - DÉFENSE
50 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

L'activité est ouverte aux étudiant.e.s de 2e et 3e année seulement.


Équipe de 2 (billet de groupe).


Plaidoirie en droit criminel - POURSUITE
50 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

L'activité est ouverte aux étudiant.e.s de 2e et 3e année seulement.


Équipe de 2 (billet de groupe).


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