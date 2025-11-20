<span>LFCMTL's Boutique</span>

LFCMTL

Écharpe commémorative Diogo Jota
30 $

Écharpe LFCMTL pour la charité en mémoire de notre joueur n°20, Diogo Jota. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation LFC soutenant le football de base en son honneur.


Uniquement disponible à Montréal.

LFCMTL Bucket Hat
20 $

LFCMTL Bucket Hat. This was the Top Red merchandise from the 2024/25 season and there were a few extras so they are now up for grabs.


PICKUP ONLY in MTL.

