<span>LFCMTL's Boutique</span>

Écharpe LFCMTL pour la charité en mémoire de notre joueur n°20, Diogo Jota. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation LFC soutenant le football de base en son honneur.
Uniquement disponible à Montréal.
LFCMTL Bucket Hat. This was the Top Red merchandise from the 2024/25 season and there were a few extras so they are now up for grabs.
PICKUP ONLY in MTL.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!