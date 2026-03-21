Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie Inc.

Organisé par

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À propos de cet événement

L'HÉRITAGE D'ALEXANDRE - 2026

276 Rue King Ouest

Sherbrooke, QC J1H 1R1, Canada

Accès VIP – L’Héritage d’Alexandre
350 $

Ce montant comprend l’accès à une soirée VIP exclusive dans le cadre raffiné du King Alexandre, incluant un menu gastronomique en plusieurs services, des accords de grands crus et de spiritueux d’exception, ainsi qu’un encan unique dévoilé dans des valises.


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