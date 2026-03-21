L'HÉRITAGE D'ALEXANDRE - 2026

Ce montant comprend l’accès à une soirée VIP exclusive dans le cadre raffiné du King Alexandre, incluant un menu gastronomique en plusieurs services, des accords de grands crus et de spiritueux d’exception, ainsi qu’un encan unique dévoilé dans des valises.





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