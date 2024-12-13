L'heure du thé-2e édition

160 Rue Saint-Joseph E

Québec, QC G1K 3A7, Canada

Table corporative avec visibilité (8 billets)
1 700 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table avec visibilité: mention de remerciement sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn), mention de remerciement par la MC de l'événement, visibilité sur l'écran de l'événement, mention dans le rapport d'activité annuel.

Billet individuel
150 $

*Le montant du reçu de charité sera déterminé après la tenue de l'évènement, selon le calcul final de la valeur des bénéfices offerts et il vous sera transmis ultérieurement par courriel.

Table (8 billets)
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table de 8 personnes.*Le montant du reçu de charité sera déterminé après la tenue de l'évènement, selon le calcul final de la valeur des bénéfices offerts et il vous sera transmis ultérieurement par courriel.

Ajouter un don pour Vide ta sacoche (Le Reflet)

$

