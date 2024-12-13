L'heure du thé-2e édition

Table avec visibilité: mention de remerciement sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn), mention de remerciement par la MC de l'événement, visibilité sur l'écran de l'événement, mention dans le rapport d'activité annuel.
*Le montant du reçu de charité sera déterminé après la tenue de l'évènement, selon le calcul final de la valeur des bénéfices offerts et il vous sera transmis ultérieurement par courriel.
Table de 8 personnes.*Le montant du reçu de charité sera déterminé après la tenue de l'évènement, selon le calcul final de la valeur des bénéfices offerts et il vous sera transmis ultérieurement par courriel.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!