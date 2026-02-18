Librairie Artpreneur

Studios Sanaa

Leadership au féminin
7 $

Un guide d’inspiration quotidienne pour les femmes qui portent des responsabilités, des rêves et une mission. À travers des réflexions courtes et profondes, ce livre accompagne la lectrice à diriger avec assurance, rester fidèle à elle-même et bâtir sans s’épuiser. À lire à son rythme, comme un moment pour soi.

Garde ton coeur
7 $
Un guide de 7 jours pour aider les croyants à protéger leur cœur, nourrir leur esprit et marcher dans la paix et la joie que Dieu promet.
Chercher Dieu en profondeur
7 $

10 vérités sur la prière pour une vie agréable et abondante.

