Librairie solidaire de CAFLA

Conexiones est un recueil touchant de témoignages écrit par 12 femmes latino-américaines migrantes qui partagent leur parcours de vie, de résilience et d’engagement social à Montréal. À travers ces récits puissants, elles transforment leurs douleurs en projets, leurs pertes en apprentissages, et leur voix en ponts entre les cultures. Ce livre, porté par le collectif Mujeres que Inspiran, est bien plus qu’une lecture : c’est une invitation à célébrer la force des femmes, la diversité et le pouvoir de la solidarité.

