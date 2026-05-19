Light the Night - Iftar du Jour d'Arafah pour la Palestine / Day of Arafah Iftar for Palestine

Organisé par
À propos de cet événement
$
Sélectionnez cette option pour un enfant de 11 ans et moins. / Please select this option for a child of 11 or younger.
Sélectionnez cette option pour être assis à une table de frères lors du iftar. / Please select this option to be seated at at brother-only table during the iftar.
Sélectionnez cette option pour être assise à une table de soeurs lors du iftar. / Please select this option to be seated at at sister-only table during the iftar.
Sélectionnez cette option pour être assise à une table familiale mixte lors du iftar. / Please select this option to be seated at at family mixte table during the iftar.
Sélectionnez cette option pour réserver une table complète de 7 personnes lors du iftar. / Please select this option to reserve a full table of 7 during the iftar.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!