International Development and Relief Foundation

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Light the Night - Iftar du Jour d'Arafah pour la Palestine / Day of Arafah Iftar for Palestine

1712 Rue Oxford

Saint-Laurent, QC H4L 1B6, Canada

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1 billet enfant / 1 Child Ticket
10 $

Sélectionnez cette option pour un enfant de 11 ans et moins. / Please select this option for a child of 11 or younger.

1 billet (Tables de frères) / 1 Ticket (Brother-Only Table)
20 $

Sélectionnez cette option pour être assis à une table de frères lors du iftar. / Please select this option to be seated at at brother-only table during the iftar.

1 billet (Tables de soeurs) / 1 Ticket (Sister-Only Table)
20 $

Sélectionnez cette option pour être assise à une table de soeurs lors du iftar. / Please select this option to be seated at at sister-only table during the iftar.

1 billet (Tables familliale) / 1 Ticket (Family Table)
20 $

Sélectionnez cette option pour être assise à une table familiale mixte lors du iftar. / Please select this option to be seated at at family mixte table during the iftar.

1 table complète (7 personnes) / 1 Full Table (7 Guests)
120 $

Sélectionnez cette option pour réserver une table complète de 7 personnes lors du iftar. / Please select this option to reserve a full table of 7 during the iftar.

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