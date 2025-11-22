<p>Lumière + Soirée de collecte de fonds Vibrotactile!</p>

Organisé par
Comprend une adhésion TIP (valeur de 25 $) et un ticket boisson. L'adhésion est valable pour 2026-27, vous n'aurez donc pas à payer à nouveau avant juillet 2027 !
Seulement 30 de ces billets sont disponibles, et vous ne pourrez plus les acheter après le 16 janvier ! Réservez le vôtre dès maintenant et assurez-vous une soirée chaleureuse au cœur de l'hiver !
Choisissez cette option si vous achetez après le 16 janvier, OU si vous voulez vraiment nous soutenir avec un don supplémentaire dès le départ ! Les recettes iront directement à la subvention de notre programmation communautaire, comme la réduction ou l'élimination des frais d'atelier pour un artiste sourd.
Aidez-nous à représenter The Invisible Practice avec professionnalisme et accessibilité. Ce seul billet subventionnera le coût d'un banner vertical roulant que nous pouvons installer lors de spectacles, stands et autres événements pour que chacun sache que les artistes sourds font partie de la communauté.
Votre générosité sera reconnue avec votre nom ou identifiant choisi sur le banner partout où il ira : « Ce banner est fièrement sponsorisé par (VOTRE NOM)."
Aidez-nous à construire plus de Vibro-Tables pour la tournée nationale de CARBON MOVEMENTS ! Nous en avons construit six, mais nous en avons encore besoin de quatre autres !
Aidez à agrandir notre flotte pour que encore plus de spectateurs puissent profiter de cette expérience interactive unique lors des représentations à travers le Canada et au-delà.
Votre générosité sera reconnue avec une plaque métallique portant votre nom ou identifiant choisi installée sur la Vibro-Table partout où elle ira : « Cette Vibro-Table a été fièrement sponsorisée par (VOTRE NOM)."
